إعلامي: الأهلي يجهز محمد هاني لتجربة جديدة في قلب الدفاع

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن اتجاه الجهاز الفني للنادي الأهلي لتجربة محمد هاني في مركز قلب الدفاع خلال الفترة المقبلة.

الأهلي

ويأتي قرار تجربة محمد هاني في قلب الدفاع ضمن تحركات الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لإيجاد حلول جديدة للخط الخلفي، خاصة مع عدم الاستقرار على العناصر الأفضل لشغل المركز خلال الفترة الحالية.

ويتميز محمد هاني بقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الخط الخلفي، وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة في توظيفه، مع إمكانية الاعتماد عليه كقلب دفاع بجانب مركزه الأساسي كظهير أيمن.