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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غياب هيثم حسن وموقف فتوح.. إعلامي يكشف كواليس مواجهة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كواليس ما قبل مواجهة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا الودية، والمقرر إقامتها مساء الأحد، في ختام فترة التوقف الدولي الحالية.

منتخب مصر 

وأوضح حتحوت أن هيثم حسن سيغيب عن المباراة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة أحمد فتوح، رغم جاهزيته، ليظل موقفه من خوض اللقاء محل ترقب قبل انطلاق المواجهة.

وأشار حتحوت إلى أن الجهاز الفني للمنتخب يحسم خلال الساعات الأخيرة ملامح التشكيل واللاعبين الذين سيشاركون في المباراة، التي تأتي في ختام الأجندة الدولية الحالية.

منتخب مصر الاهلي الزمالك

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