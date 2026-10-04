الأهلي يدرس صفقة تبادلية مع زد لضم طارق علاء

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، أن طارق علاء لا يزال ضمن حسابات النادي الأهلي، في ظل عدم اقتناع الحسين عموتة بشكل كامل بمستوى أحمد عيد حتى الآن، ما يدفع الجهاز الفني للبحث عن بدائل في مركز الظهير الأيمن.

طارق علاء

وأوضح حتحوت أن موقف محمد هاني من تجديد عقده مع الأهلي لم يُحسم حتى الآن، وهو ما يجعل تدعيم الجبهة اليمنى أولوية، مشيرًا إلى إمكانية اللجوء لصفقة تبادلية مع نادي زد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الأهلي يدرس فكرة انتقال طارق علاء إلى صفوفه، مقابل رحيل لاعب آخر إلى زد، خاصة أن النادي الأحمر يملك عددًا من اللاعبين الذين يمكن أن يشكلوا إضافة للفريق، لا سيما مع مشاركته في بطولة الكونفدرالية، والاستفادة من خبرات لاعب سابق بالأهلي.