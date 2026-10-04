حق الرد للجميع.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مكالمته مع حسام وإبراهيم حسن

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، تفاصيل حديث التوأم حسام وإبراهيم حسن معه، عقب حالة الغضب التي أعقبت حلقة برنامجه «الكورة مع فايق»، والتي شهدت انتقادات للجهاز الفني لمنتخب مصر.

وقال إبراهيم فايق عبر برنامجه «الكورة مع فايق»: «بعد الحلقة إمبارح كان في حالة غضب وزعل من كابتن حسام وكابتن إبراهيم، وحصل تواصل بيني وبينهم في مكالمة استمرت أكتر من ساعة، اتكلمنا فيها عن كل التفاصيل والأمور اللي فاتت خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف: «التوجه بتاع البرنامج إننا داعمين لمنتخب مصر طول الوقت، لكن هل ده معناه إني ما انتقدش وقت النقد؟ لأ، ده طبيعي، لكن الخط الكبير إننا داعمين للمنتخب».

وتابع فايق: «حق الرد مكفول للجميع، سواء حسام حسن أو إبراهيم حسن أو خالد الدرندلي، وتم الاتفاق مع التوأم على الظهور في البرنامج للرد على ما أثير خلال الحلقة الأخيرة، وذلك عقب مباراة جنوب إفريقيا».