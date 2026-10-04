نائب رئيس اتحاد الكرة: كان يجب توضيح موقفنا من تصريحات حسام حسن عن «الشناوي»

أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أن تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، كانت تستوجب إصدار توضيح من جانب اتحاد الكرة، مشددًا على أن الشناوي يحظى بتقدير كبير داخل مجلس الإدارة والجهاز المسؤول عن إدارة الكرة المصرية.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة إن محمد الشناوي يعد من اللاعبين أصحاب القيمة الكبيرة، نظرًا لما قدمه طوال السنوات الماضية مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا أن مكانته لا يمكن تجاهلها أو التقليل منها.

وأوضح: «كان لازم يحصل توضيح من اتحاد الكرة بعد تصريحات حسام حسن عن الشناوي، وكلنا متفقين عليه كمجلس إدارة، لأن محمد الشناوي لعيب مش قليل، محمد الشناوي لعيب كبير وادّى كتير».

وأضاف أن الشناوي يمتلك قوة ومكانة كبيرة لدى جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، سواء من أصحاب الخبرات أو الأعضاء الجدد، مشيرًا إلى أن التعامل مع اللاعبين والأندية يجب أن يراعي قيمة كل طرف ودوره في دعم المنتخب الوطني.

وأشار نائب رئيس اتحاد الكرة إلى أن العلاقة بين الاتحاد والأندية يجب أن تقوم على التعاون المستمر، خاصة أن الأندية تمثل المصدر الأساسي للاعبي المنتخب الوطني، وتتحمل أدوارًا مهمة في تجهيز اللاعبين وتوفيرهم للمنتخب خلال فترات التوقف الدولي.

وتابع: «ليه بتحطنا في مشكلة مع الأندية؟ ما الأندية دي هي اللي إحنا بنتعاون معاها علشان المنتخب، وهي اللي بتساعدنا علشان نطلع المنتخب».

وشدد على أهمية الحفاظ على العلاقات الجيدة بين اتحاد الكرة ومختلف الأندية، بما يضمن توفير أفضل أجواء ممكنة للمنتخب خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ارتباط الفراعنة بالعديد من الاستحقاقات المهمة.

واختتم بالتأكيد على أن الهدف الأساسي لجميع الأطراف يجب أن يكون دعم منتخب مصر، بعيدًا عن أي أزمات أو خلافات قد تؤثر على العلاقة بين المنتخب والأندية أو تخلق حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي