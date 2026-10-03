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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التأهل تأجل.. منتخب مصر للشباب يخسر من المغرب 2-0 في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

سقط منتخب مصر للشباب مواليد 2007، في فخ الهزيمة أمام منتخب المغرب بنتيجة 2-0،  في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

سجل هدفي منتخب المغرب آدم بوعلال في الدقيقة ٢٥ بضربة رأس بعد عرضية من ضربة حرة مباشرة، وسامي بوهدان الهدف الثاني في الدقيقة ٣٣ من انفراد بالحارس عمر عبد العزيز.

الفوز منح منتخب المغرب رسميا، بطاقة التأهل لبطولة أمم أفريقيا، بصرف النظر عن نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة أمام ليبيا، فقد أصبحت تحصيل حاصل.

وتأجل تأهل منتخب مصر للشباب، لبطولة أمم إفريقيا، إلى الجولة الأخيرة في التصفيات، المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل 6 أكتوبر أمام منتخب الجزائر، والتي سيكون أمامه فيها فرصتين لحسم بطاقة التأهل هما التعادل أو الفوز بأي نتيجة، أما الخسارة فستحرمه من المشاركة في “كان” الشباب.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، التشكيل الأساسي للفراعنة لمواجهة المنتخب المغربي، في المباراة التي تجمع المنتخبين على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

تشكيل منتخب مصر أمام المغرب

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: نور أشرف، إياد مدحت، محمد عوض، مهند الشامي.

خط الوسط: محمد سمير كونتا، يونس الملاح، محمد حمد، عمر العزب.

خط الهجوم: أنس رشدي، علي الجارحي.

بدلاء منتخب مصر

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: إياد تامر، ياسين عاطف، محمود صلاح، عبد الله بدير، محمد رأفت، عمر أمين، محمد هشام، محمد فرج، أدهم كريم.

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