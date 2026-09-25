فرحتنا غير.. احتفالات لاعبي منتخب مصر للشباب بعد الفوز على ليبيا

استهل منتخب مصر للشباب مواليد 2007 مشواره في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، بتحقيق فوز مهم على نظيره الليبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات.

وقدم لاعبو منتخب مصر أداءً قويًا على مدار اللقاء، ونجحوا في فرض أسلوبهم والسيطرة على مجريات المباراة، ليحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط في مشوار المنافسة على بطاقة التأهل إلى البطولة القارية.

وعقب إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية، ظهرت الفرحة واضحة على لاعبي منتخب مصر للشباب، حيث احتفل اللاعبون داخل أرضية الملعب بالفوز على المنتخب الليبي، وسط أجواء مميزة تعكس أهمية الانطلاقة القوية في التصفيات.

وتبادل لاعبو الفراعنة التهاني بعد الأداء الذي قدموه خلال المباراة، مؤكدين رغبتهم في مواصلة المشوار بنفس الروح وتحقيق المزيد من الانتصارات خلال المواجهات المقبلة.

ويقود وائل رياض منتخب مصر للشباب مواليد 2007، ونجح الفريق تحت قيادته في تحقيق بداية إيجابية بالتصفيات، بعدما تفوق على المنتخب الليبي بهدفين دون مقابل.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال الانتصار الأول لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل خوض باقي مباريات التصفيات، خاصة في ظل المنافسة القوية بين المنتخبات المشاركة من أجل حجز مقعد في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.

ويبحث منتخب مصر للشباب عن مواصلة نتائجه الإيجابية خلال المباريات المقبلة، وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط، من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى البطولة القارية.

وتأتي فرحة اللاعبين بالفوز على ليبيا لتؤكد حالة التركيز والحماس داخل صفوف المنتخب، مع تطلع الجميع إلى مواصلة المشوار وتحقيق الهدف المنشود.