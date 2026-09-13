موعد وصول بعثة منتخب مصر لشباب اليد إلى القاهرة بعد التتويج بلقب أبطال أفريقيا

تصل بعثة منتخب مصر للشباب لكرة اليد إلى القاهرة ظهر غدا الإثنين، قادمة من كوت ديفوار، بعد التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا، عقب الفوز على منتخب تونس بنتيجة 31-29 في المباراة النهائية.

وكان منتخب شباب اليد قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على نظيره الأنجولي بنتيجة 37-10، في الدور نصف النهائي، ليواصل مشواره القوي نحو حصد اللقب.

وحجز المنتخب المصري مقعده في نصف النهائي، بعد اكتساح منتخب ليبيا بنتيجة 40-15، في الدور ربع النهائي من البطولة.

وفي دور المجموعات، حقق منتخب شباب اليد ثلاثة انتصارات متتالية، حيث تغلب على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 38-15، ثم الكونغو برازافيل بنتيجة 42-19، قبل أن يختتم مشواره في المجموعة بالفوز على الكاميرون بنتيجة 30-18.

وقدم منتخب مصر عروضًا قوية على مدار منافسات البطولة، توجها بحصد اللقب الأفريقي بعد الفوز على تونس في النهائي.