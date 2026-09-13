ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. كم وصل عيار 21؟

ارتفعت أسعار الذهب ختام تعاملات الاسبوع الماضي، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق في أغلب مؤشراتها، باستثناء التضخم الأساسي الذي ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.3%.

أسعار الذهب اليوم الخميس

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاحد بمستهل التعاملات ، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4348 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5370 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 6265 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7160 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الاحد 50120 جنيها.



