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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في حديث القرآن عن سعة الصدر اليوم

الجامع الازهر
الجامع الازهر
إيمان طلعت

يستأنف ملتقى التفسير بالجامع الأزهر اليوم، لقاء التفسير الأسبوعي بعنوان: مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن سعة لنفس وضيق الصدر، وذلك بحضور كل من: أ.د شعبان عطية، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وأد. محمد كمال المهدي، أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي السابق  بكلية الطب جامعة الأزهر، ويدير الحوار أ. أبو بكر عبد المعطي، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إن هذا الملتقى يعد فرصة مهمة للتفكر في آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه، وفتح مجالات جديدة للبحث في الإعجاز، مضيفًا أن الملتقى سيساهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المشاركين والدعوة إلى التفكير العميق في النصوص الدينية.

من جهته، أعرب الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، عن سعادته بانطلاق هذا الملتقى، مؤكدًا على أهمية الإعجاز القرآني في تشكيل هوية الأمة الإسلامية.

وقال مدير الجامع الأزهر: "إن الرواق الأزهري يسعى دائمًا إلى تقديم المعرفة التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم، وملتقى التفسير هو خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف"، لافتًا إلى أن الملتقى سيعقد بصفة دورية كل أحد، حيث يستضيف نخبة من العلماء والأساتذة المتخصصين، كما سيتم تخصيص وقت للأسئلة والنقاشات المفتوحة بين المشاركين، مما يتيح لهم فرصة التفاعل وتبادل الأفكار.

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر الجامع الأزهر ملتقى التفسير مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن سعة لنفس وضيق الصدر

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