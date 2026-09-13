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ممر شرفي وطبل بلدى لاستقبال مدير مدرسة برقطا الإعدادية في أول يوم دراسي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ممر شرفي وطبل بلدى لاستقبال مدير مدرسة برقطا الإعدادية في أول يوم دراسي

مدرسة برقطا
مدرسة برقطا
إبراهيم الهواري

حرص عدد من أهالي قرية برقطا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، استقبال بممر شرفي لـ نادر علي مدير مدرسة برقطا الإعدادية المشتركة، بعد الواقعة الأخيرة عقب زيارة محافظة القليوبية للمدرسة لتفقد الاستعدادات الخاصة بها لاستقبال الطلاب، وكذلك تكريمه من وزير التربية والتعليم، في أول يوم دراسي بالعام الدراسي الجديد.


وخلال الاستقبال نظم الأهالي مع الطلاب ممر شرفي لمدير المدرسة، وكذلك وجود الطبل البلدي والمزمار احتفالا باستمراره في إدارة المدرسة بعد تأكيد الوزير له.


وأنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، كافة الاستعدادات الخاصة لاستقبال الطلاب بمدارس المحافظة في العام الدراسي الجديد 2026 – 2027، حيث بلغ إجمالي عدد المدارس بالمحافظة لمختلف المراحل 2848 مدرسة للمراحل المختلفة، بداية من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، والتعليم الفني.


وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب بالمدارس بالمراحل المختلفة مليون و543 ألفا و688 طالب وطالبة، موزعين على النحو التالي 7836 ألفا 264 طالبا، و760 ألفا و424 طالبة، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالمدارس لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.


ونجح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، في تذليل كافة المعوقات والإسراع في استكمال إجراءات إدخال المرافق وتجهيزات التشغيل لعدد 4 مدارس جديدة بمركز ومدينة الخانكة، لتدخل المدارس الخدمة غدًا مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد 2026-2027، وذلك في إنجاز جديد لدعم المنظومة التعليمية بمحافظة القليوبية.


ويأتي ذلك تنفيذًا لإصرار المحافظ على دخول المدارس الـ 4 الخدمة هذا العام، وعدم تأجيل الاستفادة منها، خاصة في ظل دورها الكبير في مواجهة الكثافات الطلابية المرتفعة وتوفير أماكن تعليمية جديدة لأبناء مركز ومدينة الخانكة.


وكان المحافظ قد وجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتشغيل المدارس، بالتوازي مع توفير الفرش والأثاث المدرسي، مع استمرار التنسيق بين مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية وكافة الجهات المعنية، حتى أصبحت المدارس جاهزة بالكامل لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.


وشدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح على استمرار المتابعة الميدانية للمدارس خلال الفترة المقبلة، والتأكد من انتظام العملية التعليمية وتوافر كافة الاحتياجات اللازمة للطلاب والمعلمين، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل تحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء القليوبية.

القليوبية برقطا العام الدراسى الجديد محافظة القليوبية

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