قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار وزارة الاتصالات: تكنولوجيا المعلومات قاطرة للناتج القومي ومصدر للعملة الأجنبية
المولدات تحتضر.. نقص الزيوت وقطع الغيار يهدد الأقسام المنقذة للحياة في غزة
90 مترًا كاملة التشطيب.. الإسكان تكشف تفاصيل طرح وحدات جديدة لمتوسطي الدخل
وزير التعليم يتفقد مدرسة قطور الثانوية بالغربية في جولة مفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة
خلال جولته بمدارس كفر الشيخ|وزير التعليم يلتقي بمعلم من ذوي الهمم ويشيد بحرصه على العمل
استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في استهداف مركبة بحي تل الهوى في غزة
وزير يشكر عامل نظافة بمدرسة بكفر الشيخ على مجهوده|ويؤكد:وضعنا درس عنكم بمنهج العربي في ابتدائي
صفعة سينمائية لإسرائيل من قلب البندقية .. فيلم «نازا» يفوز بجائزة ويوثق اتهامات بقتل مدنيين في غزة
الطيران اليمني يشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في تعز والبيضاء والساحل الغربي
في أولى جولاته بالعام الجديد| وزير التعليم: المعلم هو الأساس.. وانتظام الحضور والتقييمات ركيزة النجاح
مدبولي يتفقد مركز التحكم والسيطرة بورش مونوريل غرب النيل
«صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح «صالحة وأخواتها» .. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في أولى جولاته بالعام الجديد| وزير التعليم: المعلم هو الأساس.. وانتظام الحضور والتقييمات ركيزة النجاح

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
ياسمين بدوي

مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد، أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من مدارس محافظة كفر الشيخ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على جاهزية المدارس والفصول لاستقبال الطلاب، وتسليم الكتب الدراسية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

واستهل السيد الوزير جولته بتفقد مدرسة الشهيد عبد المنعم عامر الثانوية المشتركة بالوزارية، التابعة لإدارة الرياض التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، والتي يبلغ إجمالي عدد الطلاب بها 435 طالبًا وطالبة، حيث حرص على حضور طابور الصباح، والاطمئنان على سير العملية التعليمية في يومها الأول.

وأشاد السيد الوزير بانضباط المدرسة في يومها الأول، مشيرا إلى أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، مثمنًا جهود المعلمين في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية، ودورهم في تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية.

كما أجرى السيد الوزير حوارًا مع عدد من معلمي المدرسة حول نظام البكالوريا المصرية، وأجرى أيضا نقاشا مع عدد من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي حول مادة البرمجة وأهميتها، مؤكدا على أهمية اكتسابهم المهارات اللازمة في هذا المجال نظرا للتطورات المتسارعة في سوق العمل وما تتطلبه من قدرات ومهارات.

وخلال حواره مع المعلمين، أكد السيد الوزير أهمية انتظام الطلاب في الحضور إلى المدرسة، مشيرًا إلى أن إنجاز طالب الصف الثاني بكالوريا نسبة 60% من التقييمات والأداءات يمثل شرطًا أساسيًا لدخول امتحان الفرصة الأولى، مؤكدًا في هذا الإطار أهمية انتظام حضور الطلاب.

وفي ختام زيارته للمدرسة، أشاد السيد الوزير بأداء إدارة المدرسة، وانضباط الطلاب، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استمرارية هذا الأداء الجيد، وأهمية المتابعة المستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية.

كما تفقد السيد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة حوين للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة الرياض التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، والتي يبلغ إجمالي عدد الطلاب بها 589 طالبًا وطالبة، حيث تابع انتظام الدراسة، واطمأن على سير العملية التعليمية داخل الفصول، ومدى جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

والتقى الوزير خلال جولته داخل المدرسة بأحد عمال النظافة أثناء تأديته عمله، حيث أشاد بالجهود التي يبذلها من أجل المدرسة والطلاب، مسلطًا الضوء على أهمية دوره والعمل الذي يؤديه داخل المدرسة، مشيرا إلى أنه من باب تكريم العامل وإبراز أهمية دوره الهام، تم إدراجه في إطار أحد دروس منهج اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية.

وخلال تفقده الفصول، أجرى السيد الوزير محمد عبد اللطيف نقاشًا مع الطلاب حول عودتهم إلى المدرسة وأهمية الحضور والمواظبة، كما تأكد من تسلم الطلاب للكتب الدراسية، مشددًا على ضرورة استلام جميع الطلاب للكتب المدرسية والتقييمات، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

كما تفقد السيد الوزير فصول الأنشطة والمكتبة بالمدرسة، مؤكدًا أهمية تفعيل الأنشطة المختلفة والاستفادة منها في دعم العملية التعليمية وتنمية مهارات الطلاب.

وخلال جولته بأحد فصول الصف الأول الإعدادي، استمع السيد الوزير إلى إحدى الطالبات أثناء إلقائها قصيدة شعرية، حيث أشاد بأدائها، موجهًا بضرورة تنمية مهارات الطلاب والطالبات في الأنشطة والفعاليات الثقافية، وضرورة مشاركتهم فيها، لما لها من أثر واضح في بناء الشخصية.

كما تفقد السيد الوزير فصول رياض الأطفال بالمدرسة، ورحب بالطلاب في أول أيام الدراسة، موجهًا بضرورة تحفيزهم على حب المدرسة والانضباط والانتظام في الحضور منذ الصغر، لما لذلك من أثر كبير في بناء الشخصية.

وشدد السيد الوزير على ضرورة الاهتمام برعاية ومتابعة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة منذ اليوم الأول، موجهًا إدارة المدرسة بأهمية المتابعة المستمرة لهذا الأمر، والعمل على الحد من وجود طلاب ضعاف في مهارات القراءة والكتابة.

وفي إطار الجولة التفقدية، تفقد السيد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة أدريجة للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وفي مستهل الجولة التفقدية المدرسة، التقى السيد الوزير بأحد معلمي اللغة العربية من ذوي القدرات الخاصة، حيث أشاد بحرصه على أداء عمله، وجهوده في خدمة المدرسة وطلابها.

وأثناء تفقده فصول المرحلة الابتدائية، تابع السيد الوزير مستوى الطلاب وقدرتهم على القراءة والكتابة، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لهذه المهارات من جانب المعلمين داخل الفصول، والعمل على دعم الطلاب وتنمية قدراتهم.

كما أجرى السيد الوزير نقاشًا مع المعلمين حول مادة الرياضيات، والتي تم التعاون في إعدادها مع الجانب الياباني، واستمع إلى آرائهم بشأن تطبيقها داخل الفصول.

وفي ختام الزيارة، أشاد الوزير بانتظام اليوم الدراسي الأول، وجاهزية الفصول لاستقبال الطلاب، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالانضباط داخل المدارس، والاهتمام بالمظهر العام للطلاب، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية منضبطة ومناسبة للعملية التعليمية.

كما أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف خلال جولته الميدانية أهمية استمرار المتابعة الميدانية داخل المدارس، بما يضمن تحقيق الانضباط، ومتابعة مستوى الطلاب، ودعم المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة من العملية التعليمية.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

الأتوبيس الترددي

تضم 16 محطة .. تفاصيل المرحلة الثانية من الأتوبيس التردّدي السريع BRT قبل التشغيل بساعات

الاهلي

تحركات سرية في الأهلي لضم مدافع جديد

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

مي عبد الحميد

دخل الأسرة 16 ألف جنيه .. مي عبدالحميد: وحدات الإيجار تستهدف الشباب من 21 إلى 35 عامًا

الجمعية العمومية العادية لمنطقة الجيزة للكرة الطائرة

إنجازات متعددة .. عمومية «طائرة الجيزة» تعتمد الميزانية وتشيد بأداء مجلس الإدارة | صور

ترشيحاتنا

حملات تموينية متنوعة

ضبط 320 كيلو لانشون فاسد وسيارة محملة بمخلفات دواجن بالمنيا

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يشارك طالبات الغردقة الثانوية بنات طابور الصباح في أول أيام الدراسة

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يشهد طابور الصباح بمدرسة المنصورة المتميزة 2 لغات ويوزع الهدايا

بالصور

ابنة نسرين أمين تخطف الأنظار بفستان لافت

ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت
ابنة نسرين امين تخطف الانظار بفستان ملفت

أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي

أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي
أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي
أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي

بفستان أحمر جريء .. بسمة بوسيل تستعرض جمالها في أحدث إطلالاتها على إنستجرام | شاهد

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

خلل في ضغط الإطارات يستنفر ستيلانتس.. استدعاء عدد من سيارات جيب

سيارات جيب
سيارات جيب
سيارات جيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد