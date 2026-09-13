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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجازات متعددة .. عمومية «طائرة الجيزة» تعتمد الميزانية وتشيد بأداء مجلس الإدارة | صور

الجمعية العمومية العادية لمنطقة الجيزة للكرة الطائرة
الجمعية العمومية العادية لمنطقة الجيزة للكرة الطائرة
إسلام مقلد

اختتمت، اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، فعاليات الجمعية العمومية العادية لمنطقة الجيزة للكرة الطائرة، والتي شهدت حضورًا لافتًا من ممثلي أندية الجيزة أعضاء الجمعية العمومية، وفي مقدمتها أندية الصيد والزمالك والبنك الأهلي، حيث اعتمدت الجمعية الميزانية والحساب الختامي، وسط إشادة بما حققته المنطقة من إنجازات خلال العام المنقضي.

وجاء انعقاد الجمعية العمومية تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، برئاسة الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وبحضور الدكتور إبراهيم عبدالرازق، مدير إدارة الهيئات، والأستاذة سحر أنيس، مسؤولة المناطق بإدارة الهيئات.

رئيس المنطقة: إنجازات متعددة لدعم وانتشار اللعبة

وأكد الدكتور عصام أبو جهيم، رئيس منطقة الجيزة للكرة الطائرة، أن مجلس إدارة المنطقة نجح خلال العام المنقضي في تحقيق عدد من الإنجازات التي ساهمت في دعم وانتشار وترسيخ رياضة الكرة الطائرة بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى إقامة بطولة الكأس وتنظيم العديد من الدورات التدريبية للحكام والمدربين، إلى جانب التوسع في الأنشطة والفعاليات المختلفة.

ووجه أبو جهيم الشكر إلى المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ومجلس إدارة الاتحاد، والكابتن حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد، على ما يقدمونه من دعم ومساندة متواصلة لمنطقة الجيزة ومجلس إدارتها.

محمد رأفت: فائض في الميزانية رغم زيادة حجم الأنشطة

من جانبه، أكد الدكتور محمد رأفت أبو المعاطى، أمين صندوق منطقة الجيزة للكرة الطائرة، أن المنطقة نجحت في تحقيق فائض بلغ 400 ألف جنيه خلال العام المالي المنقضي، بالتزامن مع زيادة حجم الأنشطة والفعاليات والمهرجانات التي نفذتها المنطقة.

وأوضح أن تحقيق هذا الفائض جاء نتيجة اتباع مجلس الإدارة سياسة واضحة في حسن إدارة الموارد، إلى جانب الالتزام بخطة النشاط الموضوعة، مؤكدًا أن منطقة الجيزة للكرة الطائرة لا توجد عليها أي مستحقات مالية لأي جهة، مع سداد جميع الالتزامات الحكومية، بما في ذلك الضرائب والتأمينات.

وأشار أمين الصندوق إلى أن مجلس الإدارة وضع منذ بداية توليه المسؤولية هدفًا واضحًا يتمثل في العمل المؤسسي وتطبيق قواعد الحوكمة، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

ووجه محمد رأفت الشكر إلى المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، والكابتن حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد، على دعمهما المستمر، كما وجه التحية والتقدير إلى مجلس إدارة منطقة الجيزة برئاسة الدكتور عصام أبو جهيم، والمهندس محمود حسن، والدكتور خالد السهري، وإلى جميع العاملين بالمنطقة، وفي مقدمتهم الكابتن أسامة سعيد، مدير المنطقة، والأستاذ توفيق محمد توفيق، المدير المالي.

مراقب الحسابات: التزام كامل بالمعايير واللوائح

وفي السياق ذاته، أكد المحاسب أحمد زكريا، مراقب حسابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أنه بعد مراجعة القوائم والتقارير المالية الخاصة بمنطقة الجيزة للكرة الطائرة، تبين التزام المنطقة بتطبيق المعايير المحاسبية المنضبطة، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

واختُتمت فعاليات الجمعية العمومية في أجواء إيجابية، وسط إشادة من أعضاء الجمعية العمومية بما قدمه مجلس إدارة منطقة الجيزة للكرة الطائرة خلال المرحلة الماضية، وما شهده العمل من تطور على المستويين الفني والإداري والمالي، بما يعزز مسيرة اللعبة ويدعم خطط المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

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