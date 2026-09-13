«مش معاه فلوس يبنى مسجد» .. شاب سعودي يستأجر محلًا ويحوله إلى مصلّى باسم والدته الراحلة | صور

في لفتة إنسانية مؤثرة، أقدم شاب سعودي على استئجار محل وتحويله إلى مصلّى يحمل اسم والدته الراحلة «نورة»، بعدما لم تسمح له إمكانياته المادية ببناء مسجد كما كان يتمنى، ليحوّل حلمه إلى صدقة جارية عن روحها.

وبعد وفاة والدته، كان أكبر أمنيات الشاب أن يبني لها مسجدًا يكون صدقة جارية تستمر في منحها الأجر بعد رحيلها، إلا أن تكلفة شراء قطعة أرض وإنشاء مسجد لم تكن في مقدرته.

وبدلًا من التخلي عن فكرته، بحث الشاب عن وسيلة بسيطة يستطيع من خلالها تحقيق هدفه، فاستأجر محلًا صغيرًا في أحد الأماكن الحيوية، وحرص على تجهيزه ليكون مصلّى مفتوحًا أمام المصلين.

وشملت تجهيزات المكان تنظيفه وفرشه بالسجاد، ووضع المصاحف، وتركيب أجهزة التكييف، إلى جانب توفير مبرد للمياه، ليصبح المكان متاحًا للمصلين على مدار 24 ساعة.

وأطلق الشاب على المكان اسم «مصلّى نورة»، تخليدًا لذكرى والدته، مؤكدًا أن الهدف من المبادرة هو أن يكون ثواب الصلاة وقراءة القرآن والذكر والصدقات فيه صدقة جارية عن روحها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المبادرة، مشيدين بفكرة الشاب وحرصه على بر والدته حتى بعد وفاتها، معتبرين أن قيمة العمل لا ترتبط بضخامة المكان أو تكلفته، وإنما بما يحمله من نية صادقة ورغبة في استمرار الخير.

وتبرز هذه المبادرة معنى البر بالوالدين بعد الوفاة، حيث يمكن للإنسان أن يسعى إلى أعمال الخير التي ينتفع بها الناس ويأمل أن يصل ثوابها إلى من فقدهم، لتظل ذكراهم حاضرة من خلال أثر نافع ومستمر.

ودعا المتفاعلون مع القصة بالرحمة والمغفرة للراحلة «نورة»، وأن يجعل الله هذا المصلّى صدقة جارية لها، وأن يكتب لابنها أجر كل من ينتفع بالمكان من صلاة وذكر وقراءة للقرآن.