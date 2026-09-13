من الغردقة .. الفنانون العرب يفتحون ملف «القوة الناعمة» في مواجهة حروب المنطقة

عقد الاتحاد العام للفنانين العرب اجتماعه السنوي التشاوري، على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، بحضور أكبر عدد من أعضائه.

وشهد الاجتماع، الذي ترأسه مسعد فودة، نقيب السينمائيين ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب، حضورًا لافتًا وانضمام عدد من الأعضاء الجدد لأول مرة، حيث حالت الظروف التي تمر بها المنطقة دون مشاركتهم في جلسات الاتحاد خلال الدورات السابقة.

وضم الحضور نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي، والنقيب صبحي سيف الدين من لبنان، وعضوي الاتحاد من ليبيا عبد الباسط محمد، وماهر الهمامي، نقيب الموسيقيين التونسيين، إلى جانب حضور استثنائي، ولأول مرة، لممثلين عن إقليم كردستان العراق، من بينهم الدكتور سعد الهموندي.

كما شارك في الاجتماع الدكتور عمر الجاسر عن السعودية، ومحمد العبادي عن الأردن، والمخرج بسام الزوادي من البحرين، والدكتور عبد العزيز السماعيل عن السعودية، ومن السودان الدكتور محمد سيف والفنان عبادي، ومن الكويت الدكتور نبيل الفيلكاوي، ومن قطر حسن رشيد.

وشهد الاجتماع أيضًا حضور المخرج عمر عبد العزيز، والدكتورة غادة جبارة، والدكتور إبراهيم حطب، وعبد الحكيم التونسي، والمخرج أشرف فايق، ومحمد المغربي، إلى جانب حضور الدكتور عاطف عبد اللطيف، المنتج والممثل والخبير السياحي، لأول مرة، وكذلك إيمان عبد الحافظ حمودة من الكويت، وفهد العونان من السعودية.

بدأ الاجتماع، الذي استمر قرابة ساعتين، بالسلام الجمهوري، ثم قدم رئيس الاتحاد ونقيب السينمائيين مسعد فودة أعضاء الاتحاد، مرحبًا بهم، ومؤكدًا أن مصر كانت وستظل قلب العروبة النابض، واحتضنت دائمًا أبناء الوطن العربي.

وأشار إلى أن هذا الدور يتسق مع رسالة الفن والقوة الناعمة، مؤكدًا أهمية أن تؤدي الثقافة والفنون دورهما في تعزيز لُحمة الشعوب العربية وبناء جسور التواصل بين أبنائها.

وأضاف رئيس الاتحاد أن اجتماع عام 2026 يمثل بارقة أمل تؤكد أن التعاون المشترك والتلاقي بين أبناء الوطن العربي أصبحا أكثر أهمية في ظل التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين أعضاء الاتحاد بدأ يؤتي ثماره، وهو ما انعكس في الحضور الكبير خلال جلسة هذا العام.

وأعرب أعضاء الاتحاد عن شكرهم لما يقوم به الاتحاد من جهود في الرعاية والتواصل المستمر والمشاركة الفعالة في الأنشطة الفنية والثقافية التي تشهدها الدول العربية.

ورحب مسعد فودة بشكل خاص بالدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، تقديرًا لما يقوم به من جهود في التعامل مع المشكلات التي تواجه الفنانين العراقيين، ودوره الداعم للاتحاد، وحرصه على الحضور من العراق للمشاركة في الاجتماع.

وتناول الاجتماع رؤى ومقترحات ممثلي الدول العربية حول متطلبات المرحلة المقبلة، ومن بينها إنشاء منصة لدعم أنشطة الاتحاد، والتعاون في نشر الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية لكل دولة عبر موقع الاتحاد ومنصاته وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الدكتور عبادي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لتقريب وجهات النظر بين الجميع، في ظل التحديات التي تفرضها الحروب في المنطقة، وما تتعرض له من أزمات تؤثر في المشهد الثقافي وقدرته على أداء دوره.

وأكد عبد العزيز السماعيل أن اتحاد الفنانين العرب يمثل واجهة مشرفة تحمي العروبة بمنظورها الثقافي والفكري والإنساني، وستظل العروبة مساحة جامعة يقف عليها جميع أبناء الوطن العربي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة جبارة أهمية مواجهة محاولات طمس هوية الإنسان، ولا سيما الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن هذه المواجهة لن تتحقق إلا من خلال مشهد ثقافي عربي قادر على الترويج لكل ما هو مفيد للإنسانية ودعمه، عبر الأنشطة الفنية والتعاون العربي المشترك.

وطرحت الدكتورة غادة جبارة عددًا من الأفكار التي تستهدف العودة إلى التعاون العربي المشترك في مجال الإنتاج الفني، وهو الطرح الذي تناوله المخرج أشرف فايق، مشيرًا إلى حاجة الاتحاد إلى المشاركة في إنتاج أعمال فنية يسهم فيها أعضاء الاتحاد من مختلف الدول، وتعبر عن واقعهم وقضاياهم.

وأشار الدكتور عاطف عبد اللطيف إلى أن دور الاتحاد أصبح أكثر أهمية في هذه المرحلة لمواجهة التحديات، داعيًا إلى إنتاج أفلام، حتى لو كانت منخفضة التكلفة، تمهد لمرحلة أكبر من التعاون الفني بين أعضاء الاتحاد، وتتناول القضايا والمشكلات التي يواجهها الفنانون في الدول العربية.

وأكد الدكتور محمد العجمي، من سلطنة عمان، أن الدور الذي يضطلع به الاتحاد في دعم الفنون والأنشطة الفنية أصبح من الضروري تفعيله بصورة أكبر، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان حصلت على عدد من الجوائز وأقامت مهرجانات ناجحة، ومن ثم فإن دور الاتحاد في دعم هذه الأعمال والتعريف بها ونشرها يمثل أهمية كبيرة.

وتفاعل أعضاء الاتحاد مع الأفكار والمقترحات التي طرحت خلال الاجتماع، مؤكدين أنها تصب جميعها في مصلحة الاتحاد وتعزيز دوره في دعم التعاون الفني والثقافي العربي.

وفي ختام الاجتماع، وجه أعضاء الاتحاد الشكر إلى جمهورية مصر العربية على احتضانها الاجتماع، كما وجهوا الشكر إلى مهرجان الغردقة لسينما الشباب، ورئيسه السيناريست محمد الباسوسي، على دعمه الاجتماع ووقوفه إلى جانبه للعام الثالث على التوالي.