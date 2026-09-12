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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع جهود النظافة ويوجه باستمرار الحملات اليومية

رفع تلال القمامة
رفع تلال القمامة
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، ضمن خطة العمل اليومية للارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحسين جودة البيئة، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت أعمال اليوم عن رفع إجمالي 597 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات، بواقع 100 طن بمركز ومدينة كفر الزيات، و80 طنًا بحي أول المحلة الكبرى، و60 طنًا بكل من حي ثان طنطا، ومركز ومدينة بسيون، ومركز ومدينة قطور، و42 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما شملت الأعمال رفع 40 طنًا بكل من مركز ومدينة المحلة الكبرى ومركز ومدينة السنطة، و35 طنًا بمركز ومدينة زفتى، و30 طنًا بكل من مركز طنطا ومركز ومدينة سمنود، إلى جانب 20 طنًا بحي أول طنطا، وذلك في إطار استمرار جهود الوحدات المحلية للتعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات ورفعها أولًا بأول.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد محافظ الغربية استمرار حملات النظافة المكثفة بجميع المراكز والمدن والأحياء، مع المتابعة المستمرة لأداء الوحدات المحلية، وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات رفع تلال واكوام القمامة

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