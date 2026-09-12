عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

أصدرت وزارة الصحة والسكان قراراً عاجلاً بغلق وتشميع «مستشفى دار الحكمة» الكائن في 10 شارع الدكتور محمد حسين هيكل – مدينة نصر، محافظة القاهرة، لمخالفتها اشتراطات مكافحة العدوى واشتراطات التراخيص.

جاء القرار في إطار الدور الرقابي المستمر للوزارة على المنشآت الطبية الخاصة، وذلك عقب رصد واقعة وفاة طفل عقب عملية استئصال لوزتين أُجريت بالمستشفى يوم 8 سبتمبر 2026.

لجنة عليا برئاسة مستشار وزير الصحة

شكلت الوزارة لجنة عليا برئاسة مستشار وزير الصحة لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بالقاهرة، أسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم استيفاء الملف الطبي، وعدم الالتزام بالإجراءات الطبية المتعارف عليها.

تم غلق المنشأة بالتعاون مع شرطة المرافق، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنها لن تتهاون مع أي تقصير يمس سلامة المرضى.

وأهابت بجميع المنشآت الطبية الالتزام التام بالمعايير القياسية وبروتوكولات مكافحة العدوى.