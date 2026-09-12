نزل 5 جنيهات .. سعر الذهب في الصاغة الآن

تراجع سعر الذهب مساء اليوم السبت 12-9-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب خلال الساعات السابقة 5 جنيهات في المتوسط؛ ليصل مجمل ما فقده على مدار اليوم نحو 20 جنيهًا.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6280 جنيها

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7177 جنيها للشراء و 7120 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6579 جنيها للشراء و 6526 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6280 جنيها للشراء و 6230 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا5382 جنيها للشراء و 5340 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.24 ألف جنيه للشراء و 49.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4349 دولار للشراء و 4348 دولار للبيع.