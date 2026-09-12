أحمد موسى: مؤتمر إخواني في هولندا لإسقاط مصر.. وأوعوا ارتفاع الأسعار يخليكم وقود لهدم البلد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تحدث عن الإخواني عبد الرحمن أبو دية عميل المخابرات البريطانية ومخططاته ضد مصر منذ فترة طويلة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحدى التابعات للتنظيم الإخواني تدعى غادة نجيب قالت إن ما يحدث في هولندا من عناصر الجماعة الإرهابية هو تخطيط لإسقاط مصر ".



وتابع موسى :" هناك مؤتمر يتم التحضير له لعناصر الجماعة الإرهابية في لاهاي بهولندا من أجل التخطيط لإسقاط مصر ".



وأكمل :" مؤتمر الإخوان في لاهاي بهولندا يحمل عنوان إسقاط الدولة المصرية والمخطط الذي سيتم العمل عليه لإسقاط الدولة ".

وتابع :" ممكن يكون عندنا في مصر غلاء وضغط على الأسر وبعض الأزمات لكن لازم نخلي بالنا أوعوا ارتفاع الأسعار يخليك وقود لتنظيم إرهابي عايز يهد البلد ".

