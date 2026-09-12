أحمد موسى: اللي استهدف خط أنابيب في السعودية ماشافش أهداف في إسرائيل وقصفها ليه؟

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك عملًا عسكريًا مدانًا تم بالأمس، وهو قصف خط أنابيب في المملكة العربية السعودية، قائلًا: «اللي عمل كده ما شافش غير السعودية والإمارات والكويت والأردن؟».

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «اللي ضرب السعودية ليه مشافش ورصد أهداف في إسرائيل وقصفها؟».

وأكد الإعلامي أحمد موسى أنه يتم استهداف مصر من إعلام إخواني معادٍ، ومصر لن تسقط بفضل وعي الشعب، موجهًا التحية للمواطنين الذين يدافعون عن الدولة المصرية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يقرأ كتاباتهم.

وأردف أن مجرم الحرب نتنياهو، مغتصب الأراضي العربية، كان واقفًا على جبل الشيخ الذي احتلوه بعد 8 ديسمبر 2024، قائلًا إن هذا مشهد حزين يزعلنا عشان سوريا العربية الشقيقة التي عاوزين ليها الأمن والاستقرار.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال قصف منطقة في لبنان مستخدمًا 1200 طن متفجرات، عملت زلزالًا بقوة 4 ريختر، متسائلًا: «طيب هل حزب الله حقق انتصار؟ لا معملش حاجة».

