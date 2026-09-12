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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من الذهب والمرجان الأبيض| شمس البارودي تكشف عن شبكة زواجها: حبيبي جبهالي

شمس البارودي
شمس البارودي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشفت من خلالها عن جزء من شبكة زواجها، موضحة تفاصيل المجوهرات التي أهداها لها زوجها.

شمس البارودي

وعلقت شمس البارودي على الصورة قائلة: «الصورة دي فيها جزء من الشبكة الجبهالي حبيبي، الخاتم والأسورة والعقد كلهم وردات ذهب عليها وردات مرجان أبيض».

وأضافت: «فيها كمان حلق بالمرجان الأبيض وبروش دبوس يعني بقطعة كبيرة مرجان أبيض، بس هنا مش لابسة الحلق والبروش».

وأوضحت الفنانة المعتزلة أن الصورة وصلتها من إحدى متابعاتها، التي التقطتها لها داخل منزلها، مشيرة إلى أنها قررت مشاركتها مع جمهورها بعد تساؤلات سابقة حول شكل شبكة زواجها.

وقالت شمس البارودي: «الصورة دي بعتها لي متابعة جميلة متصورة في بيتي، قلت أوريها لكم لأنكم سألتوني مرة على شكل الشبكة الجبهالي حبيبي».

واختتمت حديثها قائلة: «وكسلت أعرضها، قلت فرصة لبسة جزء منها تشوفوه حبايبي».

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي في السينما من خلال فيلم «2 على الطريق» عام 1984، الذي شاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها الفن، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وركزت على حياتها الخاصة، مع ظهورها من وقت لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائها أو استعادة بعض ذكرياتها.

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وترك خلالها بصمة بارزة في تاريخ الفن المصري.

وكان حسن يوسف قد تزوج من الفنانة شمس البارودي، وشكلا واحدًا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، قبل اعتزالها الفن وتفرغها لحياتها الأسرية.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، في واقعة تركت أثرًا كبيرًا في حياتهما، خاصة أن فقدانه سبق رحيل حسن يوسف بعام تقريبًا.

شمس البارودي الفنانه شمس حسن يوسف

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