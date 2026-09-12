برلماني: مصر تمتلك مقومات عديدة تجعلها شريكا اقتصاديا جاذبا لدول البريكس

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة تجمع البريكس بالهند تمثل فرصة مهمة أمام مصر لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الأعضاء، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها التجمع في دعم الاستثمار والتجارة والتنمية.



وأضاف “ مظلوم” أن الحضور المصري في قمة البريكس يجب أن يتجاوز الإطار السياسي والدبلوماسي، من خلال العمل على ترجمة العلاقات المتنامية إلى مشروعات استثمارية وشراكات اقتصادية حقيقية، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والتكنولوجيا والنقل واللوجستيات.

مشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس فرصة ذهبية لتعزيز الشراكات الاقتصادية



وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها شريكا اقتصاديا جاذبا لدول البريكس، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، والموانئ والمناطق الاقتصادية، بجانب كونها بوابة مهمة للأسواق الأفريقية والعربية.



وشدد النائب محمد مظلوم على أهمية استغلال القمة في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتشجيع الشركات الكبرى بدول البريكس على ضخ استثمارات جديدة، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل.

قال إن تنويع الشراكات الاقتصادية يمثل أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية.