قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: 76 ألف شخص في اليمن نزحوا نتيجة القتال منذ يوليو
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في «بريكس» تدعم رؤية مصر لبناء شراكات دولية متوازنة
لقيادة آمنة.. نصائح من «الأرصاد الجوية» للتعامل مع الشبورة صباحا
أخبار التكنولوجيا | بدء حجز iPhone 18 Pro Max في مصر اليوم.. إنستجرام يطلق ميزة جديدة لعرض المحتوى
رئيس الوزراء يتابع مشروعات كفر الشيخ ويوجه بسرعة الإنجاز.. الحكومة تكشف تفاصيل الجولة
السفير الهندي بالقاهرة لـ«صدى البلد»: عضوية مصر في البريكس تعزز مكانة المنظمة
ثابتة دون تغيير..سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن
زيارة عون للنبطية تضع الانسحاب الإسرائيلي في صدارة الأولويات.. خبير عسكري يكشف
رويترز: تقدم الحوثيين في اليمن يضع إدارة ترامب أمام مأزق جديد
مصطفى خاطر من مهرجان الغردقة لسينما الشباب: عادل إمام أعظم فنان وظاهرة لن تتكرر
طقس الأحد 13 سبتمبر 2026.. درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 37 مئوية
تحذير قبل الكارثة.. موجات تسونامي تهدد سواحل البحر المتوسط| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أحمد مسعود: مشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس رسالة طمأنة للمواطن المصري بتأمين سلاسل إمداد السلع

المهندس أحمد أمين مسعود
المهندس أحمد أمين مسعود
محمد الشعراوي

أكد المهندس أحمد أمين مسعود، أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد مصر في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع «البريكس»، المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، تتجاوز الأبعاد الاقتصادية والسياسية التقليدية، لتصل إلى البعد الاجتماعي والمعيشي، مشيرًا إلى أنها تحمل رسالة طمأنة للمواطن المصري مفادها أن الدولة المصرية تتحرك بخطى ثابتة نحو صياغة تحالفات دولية متوازنة، تستهدف في المقام الأول دعم استقرار الأسواق، وتأمين سلاسل إمداد السلع والاحتياجات الأساسية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسرة المصرية.

وأوضح مسعود أن تجمع «البريكس» يمثل قوة اقتصادية وديموغرافية مؤثرة على الساحة الدولية، في ظل تمثيله لأكثر من 40% من سكان العالم، إلى جانب ما يضمه من اقتصادات ضخمة، مؤكدًا أن مشاركة مصر الفاعلة كعضو أصيل في هذا التجمع تتيح لها منصة دولية للتعبير عن تطلعات الشعوب والدول النامية والدفاع عن مصالحها.

 رؤية مصر تجاه الحاجة إلى بناء نظام اقتصادي أكثر عدالة وتوازن

وأضاف أن ذلك تجلى بوضوح في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة، والتي عكست رؤية مصر تجاه الحاجة إلى بناء نظام اقتصادي دولي أكثر عدالة وتوازنًا، يمنح الدول النامية مساحات أوسع للنمو والاستقرار، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات والأزمات العالمية.

وأشار أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن إلى أن التحركات المكثفة واللقاءات الثنائية التي يجريها الرئيس السيسي على هامش القمة مع قادة وزعماء العالم، وفي مقدمتها لقاؤه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتأكيده ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام وإنهاء المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، تؤكد أن مصر، رغم تركيزها على الملفات الاقتصادية والتنموية، لا تفصل بين التنمية والاستقرار الإقليمي، ولا تتخلى عن دورها القومي والإنساني المحوري.

وأضاف أحمد أمين مسعود أن القمة تمثل فرصة استراتيجية لتعريف الرأي العام بحجم التحركات المصرية والمكاسب التي تستهدف الدولة تحقيقها من خلال توسيع شبكة شراكاتها الدولية، موضحًا أن القيادة السياسية تعمل وفق رؤية شاملة لتأمين مستقبل الاقتصاد الوطني، من خلال الانفتاح على تكتلات اقتصادية واعدة وقوى دولية جديدة، بما يسهم مستقبلًا في توسيع فرص العمل أمام الشباب، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات والصدمات العالمية المتكررة.

وأوضح أن الاهتمام الدولي بالمشاركة المصرية في قمة «البريكس» يعكس المكانة التي تحظى بها مصر ودورها الفاعل في القضايا الاقتصادية والسياسية الدولية، مشيرًا إلى أن الشراكات الاستراتيجية التي يجري العمل على تعزيزها في المحافل الدولية من شأنها أن تنعكس على الاقتصاد الوطني، وتدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

أحمد أمين مسعود حزب مستقبل وطن البريكس العاصمة الهندية نيودلهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

صورة ارشيفية

بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة

أسعار البيض

عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. الأبيض يتراجع والساسو يرتفع

لاعبو الزمالك

قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

علي حمدي

علي حمدي: أنا رقم 1 في مصر.. وإمام عاشور الأفضل لأنه مختلف

سفارة بريطانيا

براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة

ترشيحاتنا

جولة ميدانية

محافظ أسوان يلتقى أصحاب وسائقى عربات الحنطور بإدفو

جهود متنوعة

محافظ أسوان يتفقد قصر ثقافة إدفو

جهود متنوعة

محافظ أسوان يتفقد مركز شباب مدينة إدفو.. ويوجه بمراجعة الموقف القانوني له

بالصور

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد