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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
القسم الخارجي

شهدت مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، اليوم السبت، قصفًا إسرائيليًا عنيفًا ومركزًا، في أحدث تصعيد تشهده المنطقة التي تحولت خلال الأسابيع الأخيرة إلى واحدة من أبرز النقاط الساخنة في الجنوب اللبناني، وسط استمرار التوتر الميداني رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بوساطة أمريكية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بتعرض المرتفعات لقصف إسرائيلي مكثف، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من مناطق جنوب لبنان، بينما لم ترد حتى الآن معلومات رسمية عن وقوع خسائر بشرية جراء القصف الأخير.

وتكتسب مرتفعات علي الطاهر أهمية استراتيجية، نظرًا لموقعها المرتفع وإشرافها على مناطق واسعة في محيط مدينة النبطية، كما تقع على مسافة تقدر بنحو 15 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل. وتحولت المنطقة إلى محور رئيسي في العمليات العسكرية بين إسرائيل و«حزب الله» خلال الفترة الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، فرض ما وصفه بـ«السيطرة العملياتية» على المرتفعات، قبل أن يؤكد في العاشر من سبتمبر تدمير بنية تحتية تحت الأرض قال إنها تابعة لـ«حزب الله». وذكرت إسرائيل أن المنشأة امتدت لأكثر من كيلومترين، وضمت مراكز قيادة ومخازن أسلحة ومواقع لإقامة العناصر، بينما لم يتسن التحقق بشكل مستقل من جميع هذه الادعاءات.

ويأتي القصف الجديد في ظل تصاعد المخاوف اللبنانية من اتساع نطاق المواجهات في الجنوب، خاصة مع استمرار العمليات الإسرائيلية بالقرب من علي الطاهر ومناطق النبطية.

وتزامن ذلك مع زيارة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى مدينة النبطية، السبت، في تحرك حمل رسالة دعم لسكان الجنوب في ظل مخاوف من تجدد التصعيد. وأكدت تقارير دولية أن الزيارة جاءت بعد سيطرة إسرائيل على أجزاء من مرتفعات علي الطاهر، وسط استمرار الجهود السياسية لتثبيت التهدئة وتنفيذ التفاهمات الأمنية.

ويعكس استمرار القصف هشاشة الوضع الأمني في جنوب لبنان، رغم المساعي السياسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع عودة المواجهات واسعة النطاق.

الطاهر جنوب لبنان إسرائيل الجنوب اللبناني إطلاق النار

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