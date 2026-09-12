التعاقد مع 259 إمامًا.. إنجازات إدارة الموارد البشرية بالأوقاف خلال أغسطس 2026

واصلت الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، جهودها خلال شهر أغسطس 2026م، من خلال تنفيذ عدد من الأعمال والإجراءات التنظيمية والإدارية وتلبية الاحتياجات الوظيفية لقطاعات الوزارة والمديريات الإقليمية؛ دعمًا لانضباط سير العمل ورفع كفاءة الأداء الإداري والدعوي.

وخلال الشهر، انتهت الإدارة من إجراءات التعاقد لدفعة (حسن العطار) للعام المالي 2026/2027م بواقع 259 متعاقدًا بوظيفة (إمام وخطيب ومدرس) لتغذية المساجد بالكوادر الدعوية اللازمة.

وفي إطار تنظيم الحركة الوظيفية وتنقلات العاملين، أنهت الإدارة إجراءات ندب 13 موظفًا بين المديريات الإقليمية والديوان العام، إلى جانب إنهاء إجراءات نقل 26 موظفًا آخرين بين المديريات والديوان، فضلاً عن إنهاء الإجراءات الخاصة بـ 2 من القرارات الصادرة لبلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش.

تنفيذ أحكام قضائية

وفي إطار إنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام القضائية والتسويات، أنهت الإدارة إجراءات تنفيذ 5 أحكام قضائية بالنقل والتعيين، وتنفيذ حكمي محكمة بالعودة إلى العمل، بالإضافة إلى تنفيذ 21 حالة عودة وجوبية للعمل، وتنفيذ 7 أحكام قضائية خاصة بتعديل الترقيات للمستحقين.

وفي مجال الترقيات والمستحقات المالية، انتهت الإدارة من إجراءات ترقيات العاملين بـ 18 مديرية إقليمية، بالإضافة إلى منح حافز التكرار بنسبة 5% بالديوان العام. كما أنهت الإدارة إجراءات منح 98 موظفًا حافزًا بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للحاصلين على الدبلوم والماجستير والدكتوراة وتشجيع الكفاءات العلمية.

وفي إطار تنظيم الإجازات وضبط الاستحقاقات، أتمت الإدارة إجراءات لجنة الإجازات على مستوى المديريات الإقليمية والديوان العام من خلال عقد 4 لجان شملت إجازات 466 موظفًا، مع الاستمرار بصفة يومية في تمرير الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية الخاصة بالديوان العام عبر برنامج الموارد البشرية (H.R) الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مجال البيانات والخدمات الوظيفية، تم إعداد 10 شهادات خبرة للأئمة، واستخراج بيانات حالة وظيفية لعدد من الجهات الخارجية.

كما تم إعداد 90 بيان حالة وظيفية بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنمية المواهب لصالح هيئة الكسب غير المشروع، إلى جانب إنهاء 15 بيان حالة وظيفية للإدارة العامة للعلاقات الخارجية الخاصة بالأئمة المرشحين للعمل بالخارج.

وفي إطار التحول الرقمي وحوكمة البيانات، واصلت الإدارة تحديث الملفات الوظيفية على منظومة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالنسبة للديوان العام، مع استمرار العمل على تحديث المنظومة بجميع المديريات الإقليمية.

وتعكس هذه الجهود حرص وزارة الأوقاف على استقرار الأوضاع الوظيفية للعاملين، وتنفيذ الأحكام القضائية، ودعم الكوادر العلمية والدعوية، وتحديث قواعد البيانات إلكترونيًّا، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الإداري وتحقيق أهداف الوزارة.