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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

سهلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عملية شحن كارت  عداد الكهرباء مسبوق الدفع خاصة مع تزايد أعداد العدادات التي تم تركيبها واتباع الوزارة استراتيجية لتعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع  وانتهاء عصر العداد التقليدي هلال سنوات قليلة. 

ومن التسهيلات التي تقدم لشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع هو سحن العداد من خلال الهاتف المحمول 

ونشرت هندسة كهرباء التحرير – بدر، قطاع السادات، مجموعة من الإرشادات للمواطنين حول طريقة شحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع باستخدام الهاتف المحمول، مع توضيح الشروط  اللازمة لإتمام عملية الشحن بنجاح.

وأوضحت أن الشحن عبر الهاتف يتطلب توافر خاصية NFC في الهاتف، إلى جانب استخدام كارت كهرباء حديث يدعم تقنية الاتصال قريب المدى.

خطوات شحن كارت الكهرباء بالموبايل
 

تبدأ عملية الشحن بتفعيل خاصية NFC في الهاتف، ثم فتح تطبيق شحن معتمد واختيار خدمات الكهرباء وشحن كارت الكهرباء.

وبعد ذلك، يتم وضع الكارت ملاصقًا لظهر الهاتف لقراءة بياناته، مع ضرورة تثبيته حتى تكتمل عملية القراءة.

وعقب تحديد قيمة الشحن وإتمام عملية الدفع بالبطاقة البنكية، يجب إعادة وضع الكارت على ظهر الهاتف مرة أخرى لنقل قيمة الشحنة إليه، وعدم إبعاده حتى تظهر رسالة تفيد بإتمام نقل الرصيد بنجاح.


نصاىج لتجنب فشل  شحن كارت الكهرباء بالموبايل

لتجنب حدوث أي خطأ قد يؤدي إلى تعليق الرصيد أو فشل العملية، يرجى اتباع الخطوات التالية بدقة:
-تفعيل الخاصية: ابدأ بتشغيل خاصية NFC من إعدادات هاتفك المحمول.


- قم بفتح أحد التطبيقات المعتمدة رسميًا لشحن الكروت، واختر خدمات الكهرباء، ثم شحن الكارت.
-ضع كارت العداد ملاصقًا تمامًا للجزء الخلفي من الهاتف لقراءة بيانات الكارت، واحرص على تثبيته تمامًا دون تحريكه حتى تكتمل عملية القراءة بنجاح.
- حدد القيمة المالية التي ترغب في شحنها، ثم أدخل بيانات بطاقتك البنكية لإتمام الدفع.
- بعد الدفع، ضع الكارت مجددًا على ظهر الهاتف لنقل قيمة الشحنة إليه، ولا تقم بتحريكه نهائيًا حتى تظهر لك رسالة واضحة تؤكد نجاح العملية ونقل الرصيد.


وهناك  بعض النصائح البسيطة والضرورية لضمان إتمام الشحن بأمان وسهولة:
إزالة بيت الهاتف 

-يُنصح بنزع جراب الهاتف إذا كان سميكًا لضمان اتصال قوي وسريع بين مستشعر الـ NFC ومستقبل الكارت.
- الحفاظ على ثبات الكارت خلال مرحلتي قراءة البيانات ونقل الرصيد يضمن عدم انقطاع العملية.
- بعد ظهور رسالة النجاح على الهاتف، توجه مباشرة وقم بوضع الكارت داخل عداد الكهرباء للتأكد من تفعيل الرصيد وبدء الخدمة تشغيلًا طبيعيًا.


 

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