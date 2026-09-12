محمود فتح الله : بيزيرا مش عارف قيمة الزمالك ودخل في طريق مسدود

وجه محمود فتح الله، خلال ظهوره ببرنامج «الكورة مع فايق»، انتقادات قوية إلى خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، على خلفية موقفه الأخير من النادي ومستقبله مع الفريق.

وقال فتح الله إن بيزيرا «دخل في طريق شمال، طريق مش كويس»، متسائلًا عن إمكانية عودة اللاعب مجددًا إلى صفوف الزمالك، وكيف يمكن ضمان التزامه داخل الفريق بعد ما حدث.

وأضاف: «إزاي هأمنه إنه ييجي يلعب تاني مع لاعيبة محترمة؟»، في إشارة إلى صعوبة استمرار اللاعب مع الفريق من وجهة نظره.

وأكد فتح الله أن موقفه من استمرار بيزيرا واضح، قائلًا: «وجهة نظري خوان بيزيرا مع السلامة، هحطه كده وأزقه في ضهره ويمشي».

وتابع نجم الزمالك السابق: «الزمالك ده نادي كبير جدًا، واللي مش عارف قيمته مع السلامة، واستفاد بفلوسه طالما ظروفي صعبة».

وتأتي تصريحات فتح الله في ظل الجدل المثار حول مستقبل بيزيرا مع الزمالك، وموقف النادي من استمرار اللاعب خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط اسمه بعدد من التحركات والاهتمامات الخارجية.