محمد هاني يطلب إلغاء بند المشاركة.. مفاجأة بشأن عقود لاعبي الأهلي الجدد

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن تفاصيل جديدة بشأن عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وموقف بند نسبة المشاركة الذي يرتبط بالعديد من عقود اللاعبين.

وقالت ريهام حمدي، خلال تصريحات عبر برنامج «ملعب ON»، إن محمد هاني، لاعب الأهلي، يرغب في إلغاء بند المشاركة من عقد التجديد الجديد مع القلعة الحمراء.

وأوضحت أن هناك معلومات سابقة أشارت إلى وجود بعض لاعبي الأهلي الذين لا يتضمن عقودهم بند نسبة المشاركة، وهو ما دفعها للاستفسار عن حقيقة الأمر.

وأضافت: «محمد هاني عايز يلغي بند المشاركة من التجديد بتاعه، واتقال إن في لاعيبة في الأهلي مش موجود في عقودهم بند المشاركة».

وتابعت: «طبعًا كنا شوفنا الأهلي دايمًا بيرفض استثناء أي لاعب من قصة بند المشاركة دي، لكن لما سألت عرفت إن في ناس فعلًا مستثناة من البند ده».

استثناء بعض اللاعبين من بند المشاركة

وأشارت ريهام حمدي إلى أن بعض حراس مرمى الأهلي لديهم وضع مختلف فيما يتعلق ببند المشاركة، إلى جانب عدد من اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وقالت: «زي حراس المرمى، زي بعض من لاعيبة الأهلي اللي التعاقد معاهم قبل كأس العالم للأندية تم استثناء بند المشاركة ليهم».

وأوضحت أن استثناء هؤلاء اللاعبين من بند المشاركة لم يكن معناه عدم وجود حوافز مرتبطة بأدائهم، وإنما تم ربط مستحقاتهم بعدد البطولات التي يحققها الفريق خلال الموسم.

وأضافت: «لكن ارتبطت بعدد بطولات، زي مثلًا تريزيجيه قبل ما يمشي، أعتقد كمان زيزو ممكن يكون في لاعيبة تانية، بس دول الناس الأكيدة يعني».

وقالت: «نسبة المشاركة عندهم مربوطة بعدد بطولات تتحقق في الموسم، بالتالي مفيش بند مشاركة عندهم».

واختتمت موضحة أن نسبة المستحقات المرتبطة بالمشاركة بالنسبة لهؤلاء اللاعبين تم ربطها بعدد البطولات التي يحققها الأهلي في الموسم، وبالتالي لا يوجد في عقودهم بند مشاركة بالشكل التقليدي.