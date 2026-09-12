السعودية .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وغزيرة تؤدي إلى جريان سيول

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اليوم (السبت) على عدد من مناطق المملكة.

ووفقا للتقرير الأرصاد السعودية ؛ فمن المتوقع أن تتضمن مناطق الأمطار أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير كذلك إلى عدم استبعاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران.