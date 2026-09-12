انتهاك لمبادئ حسن الجوار.. البحرين تدين إستهداف خط أنابيب النفط بالسعودية

أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف خط أنابيب النفط "شرق غرب" في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، وما نتج عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، واعتداءً على منشآت مدنية حيوية تمسّ أمن إمدادات الطاقة.

وأكدت الوزارة في بيان لها مثبته وكالة الأنباء البحرينية ؛ تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية ، وأن أمنها واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين واستقرارها، مشددةً على حقها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين على أرضها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ومعربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وذكرت الوزارة البحرينية أن عدم استخدام أراضي أي دولة منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مؤكدةً دعمها للجهود التي تبذلها جمهورية العراق لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. وداعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذه الهجمات العدائية التي تستهدف الإضرار بأمن الطاقة وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي.