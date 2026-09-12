العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، أوامر بغلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

ويقع المنفذ في محافظة البصرة جنوبي العراق، ويصلها بمحافظة خوزستان الإيرانية.

كما يُستخدم لنقل البضائع وعبور المسافرين والزوار المتجهين إلى العتبات الدينية في العراق، ويشكّل بوابة للتجارة البرية بين البلدين.



جاء ذلك ؛ في ظل الإدانات الإقليمية والشعبية للعدوان على الأراضي السعودية

الاستهداف الذي تعرّض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتَي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية بعدّة مسيّرات قادمة من الأراضي العراقية.

وأكدت الخارجية الأردنية في بيان لها ؛ أن الهجمات تعد انتهاكًا سافرًا لسيادة السعودية الشقيقة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.