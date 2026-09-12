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السعودية تقرر عدم الرد على هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من العراق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تقرر عدم الرد على هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من العراق

علم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية
أمنية رشاد الجلوي

قالت السعودية إنها قررت عدم الرد في الوقت الحالي على هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت خط أنابيب النفط شرق–غرب؛ وذلك استجابةً لطلب من رئيس الوزراء العراقي بمنح حكومته فرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مزيد من الهجمات ضد المملكة والدول المجاورة، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” عن بيان لوزارة الخارجية السعودية. 

وأكدت الرياض، في الوقت نفسه، أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها الحيوية.

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن الهجمات على خط الأنابيب دفعت السعودية إلى وقف تشغيله احترازيًا، مشيرة إلى أن الخط يمثل مسارًا استراتيجيًا لنقل النفط من شرق المملكة إلى ساحل البحر الأحمر وتجاوز مضيق هرمز.

كما تأتي الهجمات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستهداف منشآت الطاقة السعودية. 

ويأتي القرار السعودي بعد طلب رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، منح بغداد فرصة للتحرك لمنع استخدام الأراضي العراقية في شن هجمات جديدة على المملكة، في محاولة لاحتواء التصعيد وتجنب اتساع نطاق المواجهة الإقليمية.

جدير بالذكر أن السعودية شهدت، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، تصعيدًا جديدًا تمثل في هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت خط أنابيب النفط السعودي شرق–غرب، بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية نقلته رويترز.

وأكدت الرياض أنها قررت في الوقت الراهن عدم الرد عسكريًا، بعد طلب من رئيس الوزراء العراقي منح حكومته فرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الهجمات، مع احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها الحيوية.

وتأتي هجمات اليوم في سياق سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها السعودية خلال الأسابيع الماضية من الأراضي العراقية، والتي اتهمت الرياض جماعات مسلحة مدعومة من إيران بالوقوف وراءها.

وكانت السعودية والولايات المتحدة قد نفذتا- في أواخر يوليو- ضربات مشتركة على مواقع قالتا إنها مرتبطة بجماعات مسلحة عراقية متهمة بشن هجمات على منشآت نفطية سعودية.

السعودية العراق الهجمات على السعودية سعودي جازيت رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خط أنابيب النفط السعودي شرق–غرب

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