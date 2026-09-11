مدير سي.آي.أيه يكشف عن عشرات الوثائق الخاصة بهجمات 11 سبتمبر

قال مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه)، جون راتكليف، إنه تم الكشف عن عشرات الوثائق الرئاسية الأمريكية الخاصة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر اليوم .

وأضاف راتكليف، أن هذه الوثائق تكشف تفاصيل معلومات استخباراتية جمعها مسئولون حكوميون حول زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، والتنظيم خلال الفترة التي سبقت عمليات الاختطاف قبل 25 عاماً.

وتوضح الوثائق - وفق وكالة أنباء "اسوشيتدبرس" الأمريكية اليوم - عمليات تتبع المحللين الأمنيين لتحركات بن لادن وشبكة الدعم الخاصة به، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بتهديدات محتملة لأهداف أمريكية.

وأضاف جون راتكليف أن هذه الوثائق تمثل أكبر دفعة تفرج عنها الوكالة من "الملخصات الرئاسية اليومية" التي رُفعت عنها السرية؛ وهي تقارير بالغة السرية تعدها أجهزة الاستخبارات الوطنية لكبار قادة الحكومة.

وتتنوع الوثائق بين ملف يعود لشهر أبريل 1998 بعنوان "لا أدلة على خطط لدى طالبان لتسليم بن لادن"، وتقرير مؤرخ في 12 سبتمبر 2001 أشار فيه مصدر إلى أن الهجمات كانت مُخططاً لها منذ عامين، وأنها استهدفت أيضاً مبنى الكابيتول الأمريكي، حسب الوكالة الإخبارية الأمريكية.