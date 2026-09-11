الخارجية السعودية تدين استهداف خط أنابيب شرق-غرب بمسيّرات قادمة من العراق

أدانت وزارة الخارجية السعودية استهداف خط أنابيب شرق-غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدة أن الهجمات نُفذت بواسطة عدة طائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية.

وقالت الوزارة، وفق ما نقلته وسائل إعلام سعودية، إن المملكة آثرت عدم الرد على الاستهداف في هذه المرحلة؛ لإتاحة الفرصة أمام الحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية، في موقف يعكس منح المسار الدبلوماسي فرصة لاحتواء التصعيد.

ويأتي الإعلان السعودي؛ في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، بالتزامن مع تزايد التهديدات التي تستهدف طرق إمدادات الطاقة والممرات البحرية الحيوية.

وتكتسب الاعتداءات على خط أنابيب شرق-غرب أهمية خاصة؛ باعتبار الخط من أبرز البنية التحتية النفطية في المملكة، إذ يتيح نقل الخام من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر، بما يوفر مسارًا بديلًا عن نقل النفط عبر الخليج العربي.

وتزامن هذا التطور، مع تصاعد التحركات المرتبطة بجماعة الحوثيين في اليمن، حيث أفادت مصادر بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساعدة عسكرية؛ لمواجهة الحوثيين.

بينما عرضت واشنطن تقديم دعم استخباراتي ومعلومات تتعلق بتحديد الأهداف، دون الموافقة على تنفيذ ضربات أمريكية ضد الجماعة حتى الآن.

وتشير التطورات المتزامنة إلى اتساع نطاق التحديات الأمنية التي تواجه السعودية، مع امتداد التوتر من البحر الأحمر وباب المندب إلى الأراضي العراقية والمنشآت الحيوية داخل المملكة.

وتؤكد الرياض- من خلال منح الحكومة العراقية فرصة للتحرك- رغبتها في معالجة مصدر الهجمات عبر القنوات الرسمية، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية منشآتها وأمنها القومي إذا استمرت الاعتداءات.