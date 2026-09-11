مدرب الاتحاد: حققنا فوزاً مستحقاً على الفيصلى.. وسعيد بصدارة الدوري السعودي

أعلن الألماني ينز فيسينج، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن سعادته بفوز فريقه على الفيصلى بنتيجة 3-1، في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال فيسينج في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: حققنا فوزاً مستحقاً، وأنا سعيد بكل تأكيد بالانتصار والتقدم إلى صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وواصل: اللاعبون كانوا اليوم على مستوى كبير من الانضباط التكتيكي، ونحن نعمل على تدوير اللاعبين من مباراة إلى أخرى بسبب ضغط المباريات وتعدد الاستحقاقات التي نخوضها.

وأكد: سعيد بما يقدمه الفريق، خاصةً أننا لم نخسر في الجولات الماضية من الدوري وكذلك في بطولة كأس الملك.

وتابع: لم نصل الى المستوى المطلوب ولانزال نتطور، ونركز بشكل مستمر على تحسين الجوانب الفنية والذهنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد الفوز على الفيصلي برصيد 17 نقطة.