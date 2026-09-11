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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خطوة بخطوة.. إزاي تثبت إن شقتك معفاة من الضرائب العقارية

الضرائب العقارية
الضرائب العقارية
محمد يحيي

بدأت وزارة المالية في منح مجموعة من الاعفاءات والتيسيرات على الممولين من الخاضعين للضريبة العقارية من بينها تقليل الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل.

وينشر موقع صدي البلد تفاصيل اعفاء الوحدات السكنية وحدودها من المحاسبة على الضريبة العقارية.

خلال الايام القلائل اعلنت وزارة المالية عن اطلاق تطبيق  أو أبليكشين موبايل لسداد الضرائب العقارية وتقديم الاقرارات إلكترونيا دون الحاجة للذهاب للمأموريات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية.

وجاءت الخطوات بالتوازي مع تعديلات قانون الضريبة العقارية الحالي والذي يتضمن رفع حدود اعفاء المسكن الخاص من 2 إلي 8 ملايين جنيه، مع اعداد خريطة استرشادية لأسعار الوحدات والعقارات المبنية بما يراعي التسعير العادل للوحدات.

مزايا منظومة الضرائب العقارية الجديدة

تتضمن الاجراءات الجديدة دفع الضريبة تحت الحساب عند استحقاقها و التجاوز عن غرامات التأخير أو موعد تقديم الاقرارات حتي أكتوبر المقبل مع اسقاط كافة المديونيات السابقة.

وقررت وزارة المالية أيضا عدم خضوع من تعرض عقاره للهدم للضريبة العقارية والإعفاء عن الغرامات والمديونيات حال مبادرة الممول بتقديم التصالح مع لجان الطعن.

ضوابط وشروط اعفاء الوحدات السكنية

يتم اعفاء المسكن الخاص والمستفيدين به سواء الأبناء القصر أو الزوج والزوج للوحدات التي تصل قيمتها 8 ملايين جنيه ولكن بشرط ذهاب الممول إلي المأمورية التابع لها وتقديم نموذج اعفاء مع المستندات الدالة بعدم وجود في حوزته عقارات أخري بالإضافة لبطاقات الرقم القومي و شهادات ميلاد الأبناء القصر.

وزارة المالية اخبار مصر الضرائب العقارية مال واعمال متوسطي الدخل اعفاء المسكن الخاص

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