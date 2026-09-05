حالات تعرضك للاتهام بالتهرب من الضريبة العقارية.. تعرف عليها

حدد قانون الضريبة العقارية عدداً من الحالات التي يعد ارتكابها تهربًا من أداء الضريبة المستحقة، واضعًا عقوبات مالية على الممول المخالف حال ثبوت تعمده التهرب من سداد الضريبة.

حالات تعرضك للاتهام بالتهرب من الضريبة العقارية

تمثلت الحالات في:

1- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.

2- إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.

3- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.

4- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.

5- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

ونص القانون على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى حالات التهرب الضريبى السابقة، إلا بناءً على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه.

كما حدد القانون العقوبة التى يتعرض لها المتهرب من الضريبة بعد تحريك دعوى جنائية ضده، حيث تتمثل تلك العقوبة في غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى، تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.