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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من قلب قرية كفر ميت الحارون بزفتى.. صرح تعليمي جديد يدخل الخدمة بتكلفة 12.4 مليون جنيه

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مدرسة «كفر ميت الحارون الابتدائية» بقرية كفر ميت الحارون التابعة لمركز زفتى، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليونًا و400 ألف جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندسة سحر محمد عبد الحميد نويشي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

توجيهات محافظ الغربية 

وتفقد المحافظ عددًا من فصول المدرسة ومرافقها، للاطمئنان على جاهزيتها واستكمال تجهيزاتها قبل استقبال الطلاب، حيث أُقيمت المدرسة على مساحة 1257 مترًا مربعًا، وتضم 8 فصول دراسية، منها فصلان لرياض الأطفال و6 فصول للمرحلة الابتدائية، بما يسهم في توفير أماكن تعليمية جديدة لأبناء القرية والمناطق المحيطة، ودعم جهود المحافظة في مواجهة الكثافات الطلابية.

افتتاح مدرسة تعليمية 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من الدولة، باعتباره أساسًا رئيسيًا لبناء الإنسان وصناعة مستقبل أفضل للأجيال الجديدة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية للمدارس والتأكد من جاهزيتها، ورفع كفاءة المنشآت القائمة، إلى جانب التوسع في إنشاء مدارس جديدة تلبي احتياجات الزيادة السكانية وتوفر للطلاب بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.

تحرك تنفيذي عاجل 

ووجه محافظ الغربية الشكر لمديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالغربية وجميع الجهات المعنية على جهودها في تنفيذ وتجهيز المدرسة ودخولها الخدمة في التوقيت المحدد، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير المنشآت التعليمية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بما يواكب توجهات الدولة للارتقاء بجودة التعليم وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء الغربية.

اخبار محافظة الغربية افتتاح مدرسة ميت الحارون زفتي

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