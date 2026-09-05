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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات بي إم دبليو X1 في السوق السعودي

بي ام دبليو X1
بي ام دبليو X1
صبري طلبه

تواصل سيارة بي إم دبليو X1 حضورها ضمن سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في المملكة العربية السعودية، حيث تنتمي إلى الفئة المدمجة من طرازات X التي تقدمها العلامة الألمانية، وتأتي السيارة كأحد الخيارات الأقل سعرا ضمن تشكيلة X الرياضية.

محرك بي ام دبليو X1

تعتمد بي إم دبليو X1 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، وتبلغ قوته 204 أحصنة، بينما يصل عزم الدوران إلى 300 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 7 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD .

بي ام دبليو X1

وتحصل منظومة الحركة على دعم من نظام هجين خفيف MHEV يعمل بجهد 48 فولت، ويولد المحرك الكهربائي المساند قوة تصل إلى 11 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 200 نيوتن متر. 

بي ام دبليو X1 وسرعة قصوى تبلغ 236 كم

تستطيع بي إم دبليو X1 التسارع من السكون إلى 100 كم/س خلال 7.4 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 236 كم/س، وتبلغ سعة خزان الوقود 54 لترا.

بي ام دبليو X1

ابرز تجهيزات بي ام دبليو X1 الداخلية 

تحصل المقصورة على شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 10.7 بوصة، وتدعم الاتصال اللاسلكي مع أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة.

وتتضمن التجهيزات نظام Harman Kardon مكونا من 12 سماعة، وتضم المقصورة كذلك مكيفا أوتوماتيكيا ثنائي المناطق مع فتحات مخصصة للصف الخلفي، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأول.

بي ام دبليو X1

أبعاد بي إم دبليو X1

تبلغ أبعاد بي إم دبليو X1 نحو 4,500 ملم للطول، و1,845 ملم للعرض، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,642 ملم، وتبلغ قاعدة العجلات 2,692 ملم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,730 كجم، بينما توفر مساحة الأمتعة الخلفية سعة تصل إلى 540 لترا.

بي ام دبليو X1

سعر بي إم دبليو X1 في السعودية

يبدأ سعر بي إم دبليو X1 في السوق السعودي من 223,445 ريالا.

بي إم دبليو X1 بي إم دبليو X1 سعر بي إم دبليو X1 سعر بي إم دبليو X1 في السعودية

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