مدى يصل لـ 630.. بولستار تقدم 4 SUV موديل 2027

عززت السيارة بولستار 4 من تواجدها عالميًا، بعد تقديمها مجددًا تحت إسم Polestar 4 SUV، والتي تأتي باطلالة محدثة وخاصة الجزء الخلفي، مع ارتفاع يصل إلى 1,556 ملم، إلى جانب حزمة من التجهيزات، والأداء الكهربائي الخاص بمنظومة الحركة.

تصميم بولستار 4 SUV

يبلغ طول السيارة بولستار 4 SUV نحو 4,840 ملم، و2,139 ملم للعرض الكلي، بالاضافة إلى مصابيح أمامية ذات مظهر حاد تعمل بتقنية LED، ومساحة تخزين تقدر بـ 530 لتراً، مع الارتكاز على جنوط رياضية.

بولستار 4 SUV

بطارية ومدى بولستار 4 SUV

تأتي السيارة ببطاريات بسعة 100 كيلووات/ساعة "ليثيوم أيون"، و مدى يصل إلى 630 كيلومتر، مع قدرات شحن تقدر بحوالي 30 دقيقة وصولًا من 10% إلى 80%.

بولستار 4 SUV والأداء الفني

تعتمد السيارة بولستار 4 SUV على محكر كهربائي واحد، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 268 حصانًا، و343 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع توافر نسخة اخرى ثنائية المحركات بقوة إجمالية قدرها 544 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 686 نيوتن متر.

بولستار 4 SUV

وتستطيع النسخة الأعلى تجهيزًا من بولستار 4 SUV، أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 3.9 ثانية، بينما تتسارع الفئة القياسية من نفس النقطة في غضون 7.3 ثانية.

بولستار 4 SUV

داخلية بولستار 4 SUV وأبرز التجهيزات

تقدم بولستار 4 SUV بشاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيك، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي متعدد المكبرات، إضاءة داخلية.

بولستار 4 SUV

وتحتوي السيارة بولستار 4 SUV على سقف بانوراما، مع مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، إلى جانب حزمة من تقنيات الحماية والأمان، مع وسائد هوائية، وباقة من تقنيات المكابح المتطورة ومستشعرات الحركة.