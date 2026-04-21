قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوابة الوظائف الحكومية 2026 تسهيلات جديدة للتقديم بدون مستندات
الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير: إطلاق نسخة مطورة لمنصة الحجز الإلكتروني
حكم أداء الحج عن المريض.. هل يجوز الحج بالنيابة؟
مسلح يقتــل كندية ويصيب آخرين بجروح في المكسيك
رابطة الأندية توضح شكل ونظام الدوري الممتاز في الموسم الجديد
مفاجأة جديدة.. بيراميدز يجهز الشيبى وزلاكة لمواجهة الزمالك
تطورات جديدة داخل الأهلي.. صفقتان قيد الحسم وتأجيل قرار أزمة زيزو
حالته حرجة ادعوله.. هبة السويدي تتكفل بعلاج طفل مصاب بحروق خطيرة
مأساة على مرأى الجميع | مصرع عروس الإسماعيلية دهساً تحت عجلات معدة رصف الطرق يشعل مواقع التواصل .. وصديقتها تروي القصة الكاملة
دعاء الفجر مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة بعد الصلاة
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمحرك كهربائي مزدوج .. ماذا تقدم بولستار 2 الجديدة؟

صبري طلبه

تطرح بولستار طرازها 2 الجديد ضمن فئة السيارات الكهربائية التي تجمع بين الأداء والتكنولوجيا، إلى جانب تصميم عصري من فئة السيدان، وباقة من التجهيزات التقنية.

أبعاد بولستار 2

تعتمد بولستار 2 على أبعاد مدمجة نسبيًا من فئة السيدان، حيث يبلغ طولها 4,605 مم، وعرضها 1,984 مم، وارتفاعها 1,473 مم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,733 مم، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 408 لترات، فيما تأتي السيارة مزودة بعجلات قياس 20 بوصة ومصابيح LED أمامية وخلفية.

محرك بولستار 2 

تعتمد بولستار 2 على نظام دفع كهربائي يتكون من محركين يوفران نظام دفع كلي، مع قوة إجمالية تبلغ 476 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 740 نيوتن متر، وتستمد هذه المنظومة طاقتها من بطارية بسعة 82 كيلوواط ساعة، ما يمنح السيارة مدى قيادة يصل إلى 409 كم.

أداء وتسارع بولستار 2

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 204 كم/س، مع قدرة على التسارع من 0 إلى 96 كم/س خلال نحو 4.0 ثوانٍ، كما يمكن شحن البطارية عبر التيار المتردد من 0 إلى 100% خلال نحو 8 ساعات.

وسائل أمان بولستار 2

تضم السيارة بولستار 2 مجموعة واسعة من أنظمة السلامة، حيث تشمل تقنيات مراقبة النقاط العمياء مع خاصية التدخل لتجنب الاصطدام، ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية.

كما تتوفر أنظمة مساعدة مثل مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي مع الكبح التلقائي، إضافة إلى مراقبة إجهاد السائق وقراءة إشارات الطريق.

وتشمل التجهيزات أيضًا حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، إلى جانب 9 وسائد هوائية وأنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني.

مقصورة بولستار 2

تعتمد المقصورة على تصميم يركز على التكنولوجيا، حيث تضم شاشة معلومات وترفيه بقياس 11.2 بوصة تدعم Apple CarPlay وتطبيقات Google، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

كما تشمل التجهيزات نظام صوتي مكون من 13 سماعة من Harman Kardon، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية ونظام لتحسين جودة الهواء، وتأتي المقاعد بخاصية التعديل الكهربائي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانى شاكر

حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| مهرجان لأفلام المرأة.. وزيارةميدانية لوزيرة الثقافة للمشروعات التنموية

محافظ بني سويف

بحضور وزيري المالية والتخطيط.. محافظ بني سويف يستعرض برنامج الموازنة التشاركية

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة| شاهد

بالصور

أسعار نيسان جوك موديل 2021 المستعملة في مصر

نيسان جوك موديل 2021
نيسان جوك موديل 2021
نيسان جوك موديل 2021

للمشاوير الخفيفة.. عربية سيدان بـ 30 ألف جنيه

فيات 128 موديل 1980
فيات 128 موديل 1980
فيات 128 موديل 1980

أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر

أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي

أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

فيديو

ضياء العوضي

اختفى أيام ثم عثر عليه جثـ.ة | ماذا حدث لـ ضياء العوضي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد