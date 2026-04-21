بمحرك كهربائي مزدوج .. ماذا تقدم بولستار 2 الجديدة؟

تطرح بولستار طرازها 2 الجديد ضمن فئة السيارات الكهربائية التي تجمع بين الأداء والتكنولوجيا، إلى جانب تصميم عصري من فئة السيدان، وباقة من التجهيزات التقنية.

أبعاد بولستار 2

تعتمد بولستار 2 على أبعاد مدمجة نسبيًا من فئة السيدان، حيث يبلغ طولها 4,605 مم، وعرضها 1,984 مم، وارتفاعها 1,473 مم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,733 مم، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 408 لترات، فيما تأتي السيارة مزودة بعجلات قياس 20 بوصة ومصابيح LED أمامية وخلفية.

محرك بولستار 2

تعتمد بولستار 2 على نظام دفع كهربائي يتكون من محركين يوفران نظام دفع كلي، مع قوة إجمالية تبلغ 476 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 740 نيوتن متر، وتستمد هذه المنظومة طاقتها من بطارية بسعة 82 كيلوواط ساعة، ما يمنح السيارة مدى قيادة يصل إلى 409 كم.

أداء وتسارع بولستار 2

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 204 كم/س، مع قدرة على التسارع من 0 إلى 96 كم/س خلال نحو 4.0 ثوانٍ، كما يمكن شحن البطارية عبر التيار المتردد من 0 إلى 100% خلال نحو 8 ساعات.

وسائل أمان بولستار 2

تضم السيارة بولستار 2 مجموعة واسعة من أنظمة السلامة، حيث تشمل تقنيات مراقبة النقاط العمياء مع خاصية التدخل لتجنب الاصطدام، ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية.

كما تتوفر أنظمة مساعدة مثل مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي مع الكبح التلقائي، إضافة إلى مراقبة إجهاد السائق وقراءة إشارات الطريق.

وتشمل التجهيزات أيضًا حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، إلى جانب 9 وسائد هوائية وأنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني.

مقصورة بولستار 2

تعتمد المقصورة على تصميم يركز على التكنولوجيا، حيث تضم شاشة معلومات وترفيه بقياس 11.2 بوصة تدعم Apple CarPlay وتطبيقات Google، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

كما تشمل التجهيزات نظام صوتي مكون من 13 سماعة من Harman Kardon، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية ونظام لتحسين جودة الهواء، وتأتي المقاعد بخاصية التعديل الكهربائي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف.