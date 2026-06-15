وزير الصحة: الدولة المصرية تضع خدماتها لأشقائنا في إفريقيا

رحب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بالحضور في مؤتمر والمعرض الطبي الافريقي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال عبدالغفار خلال كلمته إن الدولة المصرية تضع خدمتها لأشقائنا في أفريقيل صحية وطبيا، لافتا أن أفريقية تتمتع بأنها القارة الأصغر سنا في العالم وهذا يعطينا فرصة تاريخية للاستثمار في صحة الإنسان.

وقال إن متوسط عمر الإنسان في مصر سوف يصل الي ٧٥ عاما في ٢٠٣٥ بحيث ان تعاش في صحة جيدة وقدرة علي التعلم و المشاركة الاجتماعية لافتا ان الأمراض المزمنة تقلل من متوسط الإنسان مثل أمراض السكر والقلب وأمراض التنفس .

وأشار وزير الصحة الي ان الدولة مستمرة في الفحص المستمر للمواطنين لتشخيص المبكر للأمراض والعلاج المبكر وتخصيص العلاج كل مريض .