طلب إحاطة عاجل من البرلمان لمجلس الوزراء بسبب حديقة الزهرية بالزمالك

تقدمت النائبة داليا السعدني، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والثقافة والآثار والزراعة والبيئة، بشأن ما تردد وما يتم رصده من أعمال داخل حديقة الزهرية التاريخية بالزمالك، وما ترتب عليها من إزالة وقطع عدد من الأشجار النادرة والتاريخية.

وأكدت النائبة، أن حديقة الزهرية تعد واحدة من أهم الحدائق التاريخية في مصر، وترجع نشأتها إلى عصر الخديوي إسماعيل، كما تضم مجموعات نباتية وأشجارًا نادرة تمثل جزءًا من التراث الطبيعي والتاريخي للعاصمة القاهرة، مشيرة إلى أن الجدل الدائر حول أعمال التطوير الجارية داخل الحديقة أثار مخاوف واسعة بشأن الحفاظ على قيمتها البيئية والتراثية.

وطالبت السعدني الحكومة بتوضيح طبيعة المشروع الجاري تنفيذه داخل الحديقة، والجهات المالكة والمنفذة والمشرفة عليه، ومدى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بحماية التراث والحدائق التاريخية، إلى جانب الكشف عن عدد الأشجار التي تم قطعها أو نقلها أو إزالتها منذ بدء الأعمال، وما إذا كانت قد أُجريت دراسات تقييم أثر بيئي وتراثي قبل التنفيذ.

كما دعت النائبة، إلى الإعلان عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتعويض أي خسائر بيئية أو نباتية نتجت عن الأعمال الجارية، والتأكد من التزام المشروع باشتراطات الحفاظ على الحدائق التراثية وعدم المساس بمكوناتها النباتية النادرة.

وطالبت السعدني بالوقف الفوري لأي أعمال إزالة أو قطع للأشجار لحين عرض المشروع بالكامل على الرأي العام والجهات المختصة، مع تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الثقافة والزراعة والبيئة والسياحة والآثار والجهاز القومي للتنسيق الحضاري لمراجعة المشروع وتقييم آثاره.

وشددت على ضرورة نشر تقرير رسمي يتضمن حصرًا كاملًا للأشجار التاريخية والنادرة داخل الحديقة وحالتها الراهنة، مؤكدة أن أي عملية تطوير يجب أن تستهدف رفع كفاءة الحديقة والحفاظ على هويتها التاريخية ومساحاتها الخضراء، لا تغيير طابعها أو الانتقاص من قيمتها التراثية.

وأكدت أن الحفاظ على حديقة الزهرية ليس قضية تخص سكان الزمالك فقط، بل واجب وطني يرتبط بحماية التراث الطبيعي والتاريخي المصري للأجيال القادمة، خاصة في ظل التراجع المستمر لنصيب الفرد من المساحات الخضراء داخل القاهرة.