إلهام أبو الفتح
برلمان

نائب يتقدم ببيان عاجل بعد مصرع 7 أشخاص في ترعة المريوطية ويطالب بمحاسبة المسؤولين

بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب
بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب

تقدم النائب بكر أبو غريب عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، موجها إلى الحكومة، بشأن الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة البدرشين، إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة.

وأكد "أبو غريب"، أن هذه الفاجعة المؤلمة تعيد إلى الواجهة من جديد ملف طريق المريوطية، الذي تحول على مدار سنوات إلى ما يشبه "طريق الموت"، نتيجة الإهمال وعدم الاستجابة للتحذيرات المتكررة بشأن المخاطر الجسيمة التي تهدد المواطنين مستخدميه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من حذر من خطورة الأوضاع على طريق المريوطية وما يمثله من تهديد مباشر لأرواح المواطنين، إلا أن تلك التحذيرات لم تجد الاستجابة المطلوبة من المسؤولين داخل أروقة محافظة الجيزة، الأمر الذي أدى إلى استمرار نزيف الأرواح وتكرار الحوادث المأساوية.

وأوضح النائب أنه سبق وأن دق ناقوس الخطر مرارًا وتكرارًا بشأن هذا الطريق، وتقدم بطلبات إحاطة داخل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي 2016 - 2021، محذرًا من الكارثة التي تحصد أرواح أهالينا في جنوب الجيزة، مطالبًا آنذاك بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الطريق وحماية المواطنين.

وشدد النائب بكر أبو غريب على أن استمرار وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة يؤكد الحاجة الملحة إلى مسؤولين يشعرون بمعاناة المواطنين ويتعاملون مع مطالبهم ومشكلاتهم بجدية وسرعة، مؤكدًا أن أرواح المصريين أمانة لا يجوز التفريط فيها أو التعامل معها بمنطق التأجيل والتسويف.

وطالب النائب الجهات المعنية بسرعة فتح تحقيق شامل في ملابسات الحادث، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، مع اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لتأمين طريق المريوطية، وتنفيذ حلول جذرية تمنع تكرار مثل هذه المآسي وتحافظ على أرواح المواطنين.

