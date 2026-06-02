الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الصناعة: التكنولوجيا أساس تطوير الصناعات الغذائية وتقليل الفاقد في التصنيع

ولاء عبد الكريم

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير الصناعات الغذائية وتقليل نسب الهدر خلال عمليات التصنيع، مشيرًا إلى أهمية التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة لتعزيز كفاءة الإنتاج وتحسين سلاسل الإمداد.

وقال وزير الصناعة، خلال مؤتمر صحفي على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات معرضي «بروباك مينا» و«أفريقيا للخامات الغذائية»، إن هناك العديد من النقاشات الجارية حول مستقبل تكنولوجيا الصناعات الغذائية ودورها في دعم القطاع، خاصة في ظل التطور الذي تشهده مصر في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن قطاع الغذاء يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك فرص نمو كبيرة، لافتًا إلى أن التطور في تكنولوجيا الأغذية داخل السوق المصرية يسهم بشكل مباشر في تعزيز سلاسل الإمداد ورفع تنافسية المنتجات الغذائية.

وأوضح هاشم أن مصر تتجه لتصبح نقطة محورية وأساسية في قطاع الصناعات الغذائية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل حاليًا على دعم 7 قطاعات غذائية رئيسية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر باعتبارها في قلب ووسط الأسواق والصناعات المرتبطة بالغذاء.

وأشار وزير الصناعة إلى أن القمة المصاحبة للمعرض تضم خبراء ومتخصصين في قطاعات الزراعة والأغذية، مؤكدًا أن الحكومة تضع ملف التوسع الزراعي ضمن أولوياتها خلال المرحلة الحالية، إلى جانب العمل على إصدار تشريعات جديدة تسهّل عمليات استصلاح الأراضي الزراعية.

كما لفت إلى أن مصر تتبنى حاليًا وسائل حديثة في إدارة وتوزيع المياه وأنظمة الري المتطورة، بما يدعم خطط التوسع الزراعي وتحقيق الاستدامة في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.

ويشارك في معرضي «بروباك مينا» و«أفريقيا للخامات الغذائية» عدد كبير من الشركات المحلية والدولية العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية، إلى جانب استعراض أحدث تقنيات التصنيع الغذائي وحلول التعبئة الحديثة.

