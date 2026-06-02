الصليب الأحمر اللبناني: نواجه صعوبات بالغة في إغاثة ضحايا الحرب وندعو المجتمع الدولي للتدخل

أكد رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطون الزغبي ، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الدولية تواجه صعوبات بالغة في إغاثة ضحايا الحرب الإسرائيلية على بيروت، لافتا إلى فقدان الكثير من المشافي والأطقم الطبية في الجنوب اللبناني.

وقال الزغبي، في مداخلة خاصة مع قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية من بيروت، :"إن الوضع الصحي في لبنان يزداد تعقيدا بسبب اتساع رقعة الحرب وارتفاع معدلات النزوح من الضاحية الجنوبية إلى العاصمة بيروت مع توقف الإمدادات والخدمات الطبية وخروج العديد من المشافي عن الخدمة".

وأوضح أن طواقم الصليب الأحمر يواجهون عراقيل يومية لإيصال المساعدات الإنسانية والصحية إلى أهالي الجنوب، لافتا إلى استشهاد أكثر من 3433 شخصا منذ بدء التصعيد في شهر مارس الماضي.

وأشار إلى معاناة كبار السن أصحاب الامراض المزمنة وذوي الإعاقة في ظل تردي الاوضاع الصحية والإنسانية واستمرار الحرب التي تجبر مئات الأسر على النزوح من الجنوب اللبناني، واصفا الأوضاع في لبنان من جراء الحرب الإسرائيلية بـ"الكارثية".

ودعا رئيس الصليب الأحمر اللبناني، المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل وإنقاذ الشعب اللبناني من ويلات الحرب اللاإنسانية التي تنتهك جميع الاتفاقيات الدولية الإنسانية واتفاقية جنيف.