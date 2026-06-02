الزراعة: توريد 4.3 مليون طن قمح لأول مرة في تاريخ المنظومة

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن كميات القمح الموردة خلال الموسم الحالي تجاوزت 4.3 مليون طن، محققة نحو 86% من المستهدف البالغ 5 ملايين طن، في سابقة تعكس نجاح جهود الدولة في دعم محصول القمح وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح جاد خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن زيادة سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للإردب أسهمت في تشجيع المزارعين على التوسع في الزراعة، إلى جانب التوسع في المساحات المنزرعة بأكثر من 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، فضلًا عن استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة.

وأضاف أن موسم التوريد مستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، مع توقعات بتحقيق المستهدف وربما تجاوزه، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج القمح هذا العام قد يتخطى 10 ملايين طن للمرة الأولى. وأكد أن هذه المؤشرات تدعم خطط رفع نسب الاكتفاء الذاتي من القمح إلى أكثر من 50% خلال السنوات المقبلة.