الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟
رنا عصمت

كشفت الفنانة منة جلال، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة سهام جلال، التي رحلت عن عالمنا بعد أزمة صحية مفاجئة تدهورت خلال الساعات الأخيرة من حياتها.

وقالت منة جلال، إن سهام جلال دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية في الظهر، إلا أن حالتها الصحية تعرضت لمضاعفات بعد الجراحة، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة لمتابعة حالتها بشكل دقيق تحت إشراف الأطباء.

وأضافت أن الفنانة الراحلة سهام جلال تعرضت لتوقف في عضلة القلب أكثر من مرة، الأمر الذي دفع الفريق الطبي إلى إجراء عمليات إنعاش قلبي متكررة في محاولة لإنقاذها وإعادة استقرار حالتها الصحية، مشيرة إلى أن الأطباء بذلوا جهودًا كبيرة خلال الساعات الأخيرة.

وفى هذا التقرير نقدم لك بعض الاسباب التى تؤدى إلى توقف عضلة القلب وفقا لموقع بولد سكاى.

اسباب توقف عضلة القلب خلال العمليات الجراحية..

 

توقف عضلة القلب المفاجئ أثناء العمليات الجراحية هو حالة طبية حرجة تحدث نتيجة خلل في النشاط الكهربائي للقلب.

وتؤدي إلى مضاعفات مثل النزيف الحاد، أو مشاكل التخدير، أو ضعف عضلة القلب إلى عدم ضخ الدم بشكل طبيعي، مما يستدعي تدخلاً سريعاً للإنعاش وإنقاذ حياة المريض.

الأسباب الطبية المؤدية لتوقف عضلة القلب..

 

1-حدوث نزيف حاد ومفاجئ.

2-ضعف سابق في عضلة القلب أو مشاكل صحية غير ظاهرة.

3-اضطرابات مفاجئة في نظم القلب (مثل الرجفان البطيني). [1, 2, 3]

آلية التعامل السريع في المستشفيات عند توقف عضلة القلب:

 

تدخل فوري من أطباء الرعاية وفرق إنعاش القلب.

إجراء عمليات إنعاش قلبي رئوي (CPR) متكررة وصدمات كهربائية.

اللجوء لأقسام القسطرة القلبية وتركيب دعامات عاجلة في حال وجود جلطات.

ما هو السبب الأكثر شيوعاً للموت القلبي المفاجئ؟

 

يتسبب مرض الشريان التاجي في معظم حالات (80٪) من الموت القلبي المفاجئ، بالنسبة للأشخاص الأصغر سنًا، غالبًا ما تكون عيوب القلب الخلقية (منذ الولادة) أو التشوهات الجينية في النظام الكهربائي للقلب هي السبب في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا أو أكثر، يرتبط السبب غالبًا بمرض الشريان التاجي.

تشمل الأسباب الأخرى للسكتة القلبية المفاجئة ما يلي:

 

مرض القلب التاجي .

أمراض القلب الخلقية (منذ الولادة) .

تغييرات في بنية قلبك بسبب المرض أو العدوى.

النشاط البدني الشديد أو فقدان

