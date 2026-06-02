فن وثقافة

بكلمات مؤثرة.. شمس البارودي تنعى سهام جلال وتدعو لها بالرحمة والمغفرة

علا محمد

نعت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، الفنانة الراحلة سهام جلال، التي وافتها المنية اليوم، معربة عن حزنها الشديد لرحيلها، وداعية لها بالرحمة والمغفرة.

وقالت شمس البارودي إنها تلقت خبر الوفاة منذ ساعات الفجر، مؤكدة أنها رغم عدم متابعتها الكثيرة للأعمال الفنية إلا أن اسم الراحلة كان حاضرًا ومعروفًا في الوسط الفني، مشيرة إلى أنها شعرت بالحزن والدعاء لها بالرحمة.

وأضافت في كلمات مؤثرة أنها تأثرت بما تم تداوله عن الظروف الصحية التي مرت بها الراحلة، والتي خضعت خلالها لعملية جراحية، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يغفر لها.

واختتمت نعيها بالدعاء للفقيدة بأن يرحمها الله ويجعل مثواها الجنة، مؤكدة أن الموت حق، وأن الجميع راجعون إلى الله.
 

وفاة سهام جلال

رحلت الفنانة سهام جلال، منذ قليل صباح اليوم الثلاثاء، بعد نقلها إلى العناية المركزة عقب تعرضها لوعكة صحية شديدة أدت إلى خضوعها لعملية جراحية.

وكانت الفنانة الراحلة سهام جلال قد نُقلت إلى العناية المركزة خلال الساعات الأخيرة، حيث خضعت لعملية جراحية عقب الأزمة الصحية التي ألمّت بها، قبل أن ترحل متأثرة بتداعيات حالتها الصحية.

المشوار الفني لـ سهام جلال 

وتُعد سهام جلال من أبرز الفنانات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها، حيث شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات التي حققت حضورًا لدى الجمهور، من بينها «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«فيلم ثقافي»، و«حرب أطاليا»، إلى جانب أعمال درامية متنوعة في التلفزيون والمسرح.

يذكر أن سهام جلال، بدأت مشوارها الفني كموديل في مجال الإعلانات، واكتشفها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وقدمها في فيلم النمس.

وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية أشهرها المشاركة في بطولة فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" الذي مثل انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن.

وقدمت سهام جلال، حوالي 40 عملًا فنيًا في مسيرتها، كان آخرها مسلسل عوالم خفية، إلى جانب الفنان عادل إمام، قبل أن تختفي من الساحة الفنية. لكنها عادت مؤخرا لتظهر عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

محافظ الغربية: غلق وتشميع 9 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية المقررة رسميا

مصرع شاب وإصابة اثنين في تصادم موتوسيكل بسيارة زفاف بالقرنة غرب الأقصر فى زفة عروسين

إحباط تهريب 26 ألف لتر سولار وضبط أطنان سلع مجهولة ومدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

