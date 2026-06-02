بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى..الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك وATM

منار عبد العظيم

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة العمل بالبنوك، تصدّر ملف حدود السحب النقدي اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM) وتطبيق «إنستاباي» اهتمامات المواطنين، في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية وإنجاز المعاملات المالية بشكل أسرع وأسهل وفقًا لما رصدة بعض البرامج الصباحية.

وتأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة التي نظمت حدود السحب والتحويلات اليومية داخل الجهاز المصرفي، بهدف ضبط السيولة وتيسير الخدمات للعملاء.

 الحد الأقصى للسحب من البنوك

أعلن البنك المركزي المصري أن الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية يبلغ:

250 ألف جنيه يوميًا

بدلًا من 150 ألف جنيه سابقًا

لتسهيل التعاملات النقدية للأفراد والشركات

البنك المركزي المصري

السحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM)

جاءت حدود السحب من ماكينات الـATM على النحو التالي:

30 ألف جنيه يوميًا كحد أقصى

تعمل على مدار 24 ساعة

السحب مجاني من ماكينة البنك مصدر البطاقة

رسوم عند استخدام ماكينات بنوك أخرى

 حدود السحب عبر تطبيق إنستاباي

يواصل تطبيق «إنستاباي» تقديم خدمات التحويل والسحب الفوري، وجاءت حدوده كالتالي:

70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة

120 ألف جنيه إجمالي التحويلات اليومية

تحويل فوري بين الحسابات البنكية

 أهداف القرارات الجديدة

تهدف هذه الضوابط إلى:

دعم التحول الرقمي في المعاملات المالية

تقليل الاعتماد على النقد الورقي

تنظيم السيولة داخل السوق

تسهيل الخدمات المصرفية للمواطنين

تؤكد التحديثات الأخيرة أن القطاع المصرفي في مصر يسير نحو مزيد من المرونة والتنظيم في آن واحد، بما يحقق التوازن بين تيسير التعاملات اليومية والحفاظ على استقرار النظام المالي.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوراق البقدونس؟

